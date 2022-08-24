Евгений Ройзман задержан 24 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 августа 2022 года силовики задержали бывшего мэра Екатеринбурга, политика и общественника Евгения Ройзмана. Хронология событий и главные новости по теме – в подборке «КП-Екатеринбург».

1. Силовики из федерального Центра противодействия экстремизму вместе с областными коллегами пришли с обысками около 6 часов утра 24 августа 2022 года в квартиру Евгения Ройзмана по адресу улица Энгельса, 15.

Ему вменяют статью 280 частью 3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Обыски в квартире Евгения Ройзмана проходили несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Бывший соратник политика по работе в фонде «Город без наркотиков» Андрей Кабанов заявил, что Ройзмана давно нужно было арестовать на то, что он поливает грязью страну, людей.

- А там ни одна икона украдена. Я это и от него слышал. Увидите все, услышите. Там целая схема, система. Как делали из икон так, что люди не могли узнать своих икон, - заявил Андрей Кабанов в беседе с «КП-Екатеринбург».

3. Обыски в квартире проводились на протяжении нескольких часов. При этом, адвоката Евгения Ройзмана на протяжении этого времени не пускали в квартиру.

Из-за этого адвокат намерен добиваться, чтобы обыски признали незаконными.

Политику светит срок за дискредитацию ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Защитник вправе присутствовать в момент проведения следственных действий. В настоящее время адвоката не допускают, - рассказал адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов.

4. Около 11 часов силовики вывели Евгения Ройзмана из квартиры, после чего проследовали с ним в музей «Невьянская икона», расположенный в этом же здании. Там начались обыски по поводу уже упомянутых икон.

Кстати, из квартиры политика вынесли компьютерную технику. Также дома у политика нашли визитки иностранных политиков, общественников и культурных деятелей, в том числе, и экс-главы СБУ Игоря Смешко.

5. Нынешний президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков считает, что в стране идет смена политических, силовых и олигархических элит, поэтому у Евгения Ройзмана «потекла крыша».

Что касается Ройзмана, то, бывшие соратники не общаются с ним с 2015 года, после того, как он обманул их и нанес фонду значительный финансовый ущерб. Также Тимофей Жуков рассказал, что Евгений Ройзман в последнее время сильно пил.

У политика уже есть несколько штрафов за громкие высказывания Фото: Алексей БУЛАТОВ

6. В обед по ситуации с Евгением Ройзманом высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Как любой человек он заслуживает справедливости и уважения, и, надеюсь, он их получит, - рассказал глава региона.

7. Активистка Надежда Сайфутбилнова, которая не так давно практиковала зашивание нитками собственного рта, вышла на одиночный пикет, чтобы поддержать Евгения Ройзмана.

- Оставьте нам наше! – говорит она.

8. Как выяснилось, уголовное дело на политика завели из-за ролика на его YouTube-канале. Там нашли дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас обыски продолжаются в гараже Евгения Ройзмана.

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