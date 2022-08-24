Губернатор отметил, что надеется, что музей Невьянской иконы, который создал Евгений Ройзман, удастся сохранить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о задержании бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он записал видео и опубликовал в своем telegram-канале.

- У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Как любой человек он заслуживает справедливости и уважения, и, надеюсь, он их получит, - рассказал глава региона.

Также губернатор отметил, что надеется, что музей Невьянской иконы, который создал Евгений Ройзман, удастся сохранить.

Напомним, информация о задержании Евгения Ройзмана появилась утром, 24 августа. Политику вменяют часть первую 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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