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Общество24 августа 2022 5:24

Адвоката не пустили в квартиру к Евгению Ройзману

Владислав Идамжапов будет добиваться признания обысков незаконными
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Адвокат несколько часов пытается попасть в квартиру, где находится Евгений Ройзман

Адвокат несколько часов пытается попасть в квартиру, где находится Евгений Ройзман

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвоката не пустили в квартиру к Евгению Ройзману, где сейчас находятся силовики. Они проводят там обыски. Защитник экс-мэра заявил, что будет добиваться признания обысков незаконными.

- Защитник вправе присутствовать в момент проведения следственных действий. В настоящее время адвоката не допускают, - рассказал адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов.

Также к политику в квартиру пыталась попасть пожилая женщина, предположительно,сотрудница Музея невьянской иконы принадлежащего Ройзману, которая хотела сдать ключи после окончания смены. Ей также не открыли.

Напомним, утром, 24 августа стало известно о том, что к Евгению Ройзману нагрянули силовики. Экс-депутату Госдумы вменяют статью 280.3 УК «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.