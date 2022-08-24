Активистка, которая зашивала себе рот нитками, вышла на одиночный пикет в защиту Ройзмана

Активистка требует отпустить бывшего мэра на свободу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге активистка Надежда Сайфутдинова, которая ранее зашивала себе рот нитками, вышла на одиночный пикет в защиту задержанного бывшего мэра Евгения Ройзмана. Об этом сообщают корреспонденты «КП-Екатеринбург» с места событий.

Сайфутдинова вышла с плакатом к зданию музея Невьянской иконы на улице Энгельса, 15.

- Свободу Жене Ройзману. Оставьте нам наше, - написано на баннере у активистки в руках.

Силовики нагрянули в квартиру Евгения Ройзмана утром 24 августа. Сейчас в музее Невьянской иконы и офисе фонда бывшего мэра проходят обыски. На месте работают сотрудники федерального и областного Центра «Э». Мероприятия проходят в рамках дела о дискредитации вооруженных сил России. По данным ТАСС, поводом для уголовного дела стал ролик на YouTube.

Ранее, 5 мая 2022 года, Надежда Сайфутдинова вышла на одиночный пикет на улицу Вайнера в Екатеринбурге с зашитым красными нитками ртом. В ее руках тогда был плакат с фразами из романа Оруэлла «1984». Вскоре ее задержали полицейские.