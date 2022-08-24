Силовики проводят обыски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбудили из-за ролика на его YouTube-канале. Дело завели по статье 280.3 УК РФ о дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики нагрянули в квартиру Евгения Ройзмана утром 24 августа. Сейчас в частном музее Невьянской иконы и офисе фонда экс-мэра проходят обыски. На месте работают сотрудники Главного управления противодействия экстремизму МВД России и центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.

Адвоката Ройзмана не пускали к подзащитному. Он заявил, что будет добиваться признания обысков незаконными.

А бывший соратник Ройзмана Андрей Кабанов сообщил, что в музее Невьянской иконы, где сейчас идут обыски, есть украденные иконы. Он отметил, что не злорадствует по поводу задержания бывшего градоначальника.