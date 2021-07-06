Маршрут 38 автобуса продлили в обе стороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжаем рассказывать, как изменилась схема движения общественного транспорта Екатеринбурга, напомним, ранее мэрия объявила об изменениях с 1 июля 2021 года.

Так изменения коснулись автобуса №38 – он курсирует между Химмашем и ТЦ «Леруа Мерлен» на улице Металлургов.

Остановка Радиоколледж больше не является конечной, автобус едет дальше через «Базу ОМОН» до ТЦ «Леруа Мерлен», а в сторону бывшей конечной «Сосновый Бор» маршрут продлили до остановки «Поликлиника» на ул. Дагестанской на Химмаше, это примерно на 7 км дальше.

КП-Екатеринбург

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