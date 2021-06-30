С 1 июля 2021 автобусы Екатеринбурга начнут ходить под новыми номерами: главное - не перепутать

Был автобус №1, а станет №65. Будьте внимательны! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра, 1 июля, у автобусов Екатеринбурга изменятся цифры в названии. Так что надо быть внимательнее в ожидании своего маршрута, ведь, например, 011-й, который ездил от Базового до Железнодорожного вокзала, отныне будет ходить под номером 40. Изменение затронет 24 автобусных маршрута. В мэрии уверяют, что на такую реформу они пошли из-за того, что в городе много разных маршрутов с похожими номерами.

- Сейчас люди путают маршруты, например, 018 и 18, - объяснял Николай Вахлов, заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.

В дальнейшем администрация города планирует продолжить смену номеров в общественном транспорте, например, сделать так, чтобы цифры с 1 по 20 были закреплены только за трамваями.

В пятницу 2 июля в 17.00 на радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3 FM) пройдет эфир с Николаем Вахловым, заместителем председателя Комитета по транспорту администрации города. Мы будем обсуждать в том числе и тему транспортной реформы. Вопросы от слушателей собираем заранее. Их вы можете направить нам на электронную почту: kp.ekb@phkp.ru, указав в теме письма "Вопрос для радио". Либо вы можете направить свой вопрос на радийный WhatsApp по номеру: +7953-385-09-23.

Список всех автобусов Екатеринбурга, у которых меняются номера. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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