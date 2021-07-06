61 автобус курсирует между улицами Пехотинцев и 40 лет ВЛКСМ Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля 2021 года екатеринбуржцы привыкают к новым маршрутам и номерам общественного транспорта. 61 автобус, который курсирует между Старой Сортировкой и ЖБИ, номер не менял, но изменил маршрут.

Он ездит по маршруту «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ».

КП-Екатеринбург

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