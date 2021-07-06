Маршрут 50-го автобуса продлили по проспекту Академика Сахарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В частности изменения коснулись семи автобусных маршрутов, среди них 50-й.

Ранее он курсировал между остановками «УрФУ» и «17-я Мехколонна». Теперь его перенаправили к магазину «Лента» на Академика Сахарова.

Двигаясь от УрФУ в сторону второй конечной остановки, автобус поворачивает на Амундсена направо, а не налево, как было ранее, соответственно, добавились новые остановки по Академика Сахарова и исключены сразу несколько остановок на промежутке от ТК «Академический» до «17-й Мехколонны».

КП-Екатеринбург

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