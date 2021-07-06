24 автобус едет в Мичуринский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, как теперь ездит транспорт в Екатеринбурге между Компрессорным и Мичуринским по автобусному маршруту 24.

Автобус 24 теперь едет по Репина, затем поворачивает на Крауля, где следует через остановки «Колледж связи» (на Крауля), «Токарей», «Заводская», «Викулова», «Металлургов» и только потом возвращается на Репина по улице Начдива Васильева, после чего едет по прежнему маршруту через ТРК «Радуга Парк».

В обратном направлении автобус 24 едет до остановки «Начдива Васильева», потом поворачивает на дублер Металлургов, едет через остановки «Металлургов», «Викулова», «Заводская», «Токарей» и выезжает с Крауля на Репина к остановке «Колледж связи».

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