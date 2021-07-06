Маршрут 54 автобуса продлили до Синих Камней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Почти неделю назад в Екатеринбурге изменили движение и нумерацию более 30 автобусов. В этот список попал и 54-й автобус. Теперь он ездит до «Синих камней».
Ранее у него была конечная остановка около УрФУ на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина.
КП-Екатеринбург
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