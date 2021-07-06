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Общество6 июля 2021 16:46

Как теперь ездит автобус № 54 в Екатеринбурге

Рассказываем об изменении маршрута, связывающего центр города и Академический микрорайон
Ирина ВАЛИШИНА
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Маршрут 54 автобуса продлили до Синих Камней

Маршрут 54 автобуса продлили до Синих Камней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти неделю назад в Екатеринбурге изменили движение и нумерацию более 30 автобусов. В этот список попал и 54-й автобус. Теперь он ездит до «Синих камней».

Ранее у него была конечная остановка около УрФУ на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина.

КП-Екатеринбург

КП-Екатеринбург

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