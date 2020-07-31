Нижние Серги планируют восстановить после потопа к середине сентября

31 Июль 2020 2020-07-31T14:40:19+03:00

В городе до сих пор введен режим ЧС

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Сегодня, 31 июля, губернатор Евгений Куйвашев вновь отправился в Нижние Серги, которые в ночь с 20 на 21 июля затопило. Из-за сильных дождей две реки вышли из берегов. От воды пострадали больше 280 домов, восстановительные работы ведутся в городе до сих пор. В городе введен режим ЧС.

Под водой, кроме домов, остались четыре пешеходных моста и один автомобильный, а также дороги. Сильнее всего пострадала улица Жукова. В Нижних Сергах работают спасатели, коммунальщики, психологи МЧС, а также добровольцы, которые раздают пострадавшим воду, еду и необходимую одежду. Всем пострадавшим Евгений Куйвашев пообещал выплаты в размере 15 тысяч. Но, как выяснилось, еще не все их получили.

- Губернатор установил для ответственных органов власти трехдневный срок для решения вопроса перечисления средств всем, кому они положены, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Особое внимание должно быть уделено людям старшего возраста, которые обычно не пользуются банкоматами: для них нужны индивидуальные решения.

По словам губернатора, основные аварийно-восстановительные работы будут закончены к 15 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU