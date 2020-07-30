Олигарх Игорь Алтушкин купит дома пострадавшим от потопа семьям в Нижних Сергах

Бизнесмен Игорь Алтушкин поможет жителям Нижних Серег, которые пострадали после потопа. Напомним, 20 июля из-за сильного дождя из берегов вышло две реки, которые уничтожили десятки домов, инфраструктуру и автомобили. Жилье нескольких семей было полностью разрушено. Фонд Русской медной компании поддержит 35 семей и выделит для этого 12 миллионов рублей.

Олигарх Игорь Алтушкин вызвался помочь местным жителям.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Благотворительный фонд Русской медной компании поддержит как минимум 35 семей. Среди них те, чье жильё признали непригодным для жизни и подлежащим сносу, а также семьи, чьё имущество: одежду, мебель, бытовую технику уничтожила стихия. С каждым пострадавшим сотрудники благотворительного фонда работают индивидуально. Уже принято решение о покупке трех квартир и двух частных домов, - сообщили в фонде, который принадлежит Игорю Алтушкину.

Потоп разрушил десятки домов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, волонтеры фонда привезли в Нижние Серги 17,5 тонн питьевой воды и 500 продуктовых наборов, раздали маски и печатки. Отметим, что сейчас в городе до сих пор многие жители находятся без воды, разрушены магазины.

До сих пор на месте потопа работают добровольцы и спасатели. Разгребать завалы помогает спецтехника, но ее не хватает. Волонтеры набирают людей, который смогут помочь в ликвидации последствий ливня.

Если вы хотите поучаствовать в помощи, обращайтесь по телефону 8 (343) 350 09 42.

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