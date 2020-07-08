8 Июль 2020 2020-07-08T01:07:12+03:00

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Свердловские власти планируют проводить «Иннопром» в четырех странах мира. Согласно планам выставка будет проходить четыре раза в год. Об этом глава региона Евгений Куйвашев заявил в ходе онлайн-конференции промышленной выставки.

- Мы будем иметь международные представительства «Иннопрома». Сегодня уже есть идеи, и мы их активно прорабатываем, чтобы проводить «Иннопром» один раз в России, один раз в Индонезии, в Египте и Узбекистане, что даст возможность привлечь еще больше партнеров, - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что во время проведения «Иннопрома» Екатеринбург посещают ежегодно 50 тысяч гостей из более чем 70 стран мира. За 11 лет проведения выставки было подписано 370 соглашений больше чем на 500 миллиардов рублей.

- Экономический эффект от самого «Иннопрома» который проводится в Екатеринбурге, ежегодно составляет почти 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги идут на развитие индустрии гостеприимства, поддержку малого и среднего бизнеса, сферы услуг, - сказал губернатор.

Напомним, в 2020 году страной - партнером проведения «Иннопрома» должна была стать Италия. Из-за пандемии коронавируса все мероприятия перенесли на следующий год.

Международная выставка «Иннопром» проводится в столице Урала ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В прошлом году в выставке приняли участие экспоненты, делегаты, почетные гости и представители бизнеса из 90 стран мира. Выставка привлекла более 43 тысяч посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU