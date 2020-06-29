«Установлен круг воспитанников»: Екатеринбургская епархия о насилии в Среднеуральском женском монастыре

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:11:43+03:00

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Режиссер Сергей Ерженков, который работал с Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил о том, что на территории обители насиловали детей. По его словам, есть показания минимум 21 человек из числа бывших послушников, к кому применяли недопустимые меры воспитания.

- В этом монастыре было детское насилие, сексуальное насилие, - говорит Ерженков.

В Екатеринбургской епархии уже начали проверку и даже установили круг лиц из числа пострадавших. Это те, кто находился и даже жил в монастыре в 2009 - 2010 годах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

- Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе, причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее, - признают в Екатеринбургской епархии. - В случае необходимости, по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь.

Напомним, 27 июня в Среднеуральском женском монастыре напали на съемочную группу Ксении Собчак. По словам журналистки монахинь и людей спортивного телосложения подослал опальный отец Сергий, который скрывается в обители.

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ИСТОЧНИК KP.RU