2020-06-23T13:01:47+03:00
Общество

«Дистанцию обеспечить невозможно»: главный санитарный врач Среднего Урала призвал уральцев не идти на Парад Победы

Лучше, по словам Дмитрия Козловских, посмотреть его по телевизору
Мария Трапезникова
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Главный санитарный врач Среднего Урала призвал уральцев не идти на Парад ПобедыГлавный санитарный врач Среднего Урала призвал уральцев не идти на Парад ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Завтра, 24 июня, в Екатеринбурге состоится Парад Победы, к которому готовились несколько недель и который пришлось перенести с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Все репетиции проходили с соблюдением мер санитарной безопасности, на объектах во время тренировок дежурили бригады медиков.

Не так давно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что прийти и посмотреть парад лично можно, но, как говорится, осторожно. А вот ветеранам туда доступ будет закрыт по соображениям безопасности – их подключат по видеоконференции.

Сегодня во время брифинга с журналистами главный санитарный врач Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал горожан все-таки не приходить на парад, а посмотреть его дистанционно. Хоть все меры безопасности и будут соблюдаться.

- Безусловно, я призываю всех максимально, по возможности, посмотреть парад по телевидению, тем более, его будут транслировать. По опытам прошлых лет, ежегодно на парад приходило от 40 до 50 тысяч человек. В этих условиях, конечно, дистанцию обеспечить невозможно, - заявил Дмитрий Козловских. – Но я уверен, что мероприятие пройдет максимально безопасно.

По словам главного санврача, в центре Екатеринбурга на время парада будут работать шесть КПП, на которых будут дежурить бригады санитарных врачей, медиков, волонтеров и полицейских. На этих точках горожанам будут измерять температуру и разъяснять правила поведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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