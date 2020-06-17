2020-06-17T09:25:57+03:00
Общество

Ветераны будут смотреть Парад Победы в Екатеринбурге по видеосвязи

Их подключат в режиме видеоконференции
Мария Трапезникова
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Ветераны будут смотреть Парад Победы в Екатеринбурге по видеосвязиВетераны будут смотреть Парад Победы в Екатеринбурге по видеосвязиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году традиционный Парад Победы, который проводится каждый год в Екатеринбурге 9 мая, пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса – на 24 июня. Но из-за того, что в регионе каждый день фиксируется достаточно большой прирост числа заболевших, было принято решение проводить парад без участия в нем ветеранов и, в целом, зрителей.

Однако это не повод расстраиваться. Как заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире «Студии-41», ветераны все-таки смогу поучаствовать в мероприятии – только в режиме видеоконференции.

- Мы будем использовать большое количество экранов и нового оборудования для того, чтобы обеспечить участие ветеранов, - цитирует слова мэра пресс-служба администрации Екатеринбурга. – Получится очень добрая и хорошая акция, когда волонтеры вместе с нашими ветеранами в режиме видеосвязи будут смотреть парад. Присутствие остальных зрителей зависит от эпидситуации.

Кроме того, по словам Александра Высокинского, праздничный салют 24 июня запустят сразу с трех точек – в микрорайонах Уралмаш, Академический, а также на набережной городского пруда рядом с «Динамо».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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