«По центру едет Т-34»: в Екатеринбурге отрепетировали Парад Победы с военной техникой

Площадь 1905 года в Екатеринбурге заполонили солдаты, перекрыли дороги и тротуары. Но не потому что случилось что-то страшное, тут все наоборот – ЦВО репетирует Парад Победы, который состоится 24 июня. И раз уж до события осталась всего лишь неделя, значит тренировка была зрелищной: по центру проехалась колона из военной техники.

Перед тренировкой асфальт обработали специальным раствором.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прежде чем начать репетицию, специальной техникой продезинфицировали асфальт на Площади 1905 года. А только потом пустили колону: по центру проехалось 100 единиц современной и исторической военной техники.

Парад Победы пройдет 24 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парадную колону возглавит легендарный танк «Т-34». Зрители впервые увидят самоходные артиллерийские установки «Малка», танки с газотурбинным двигателем «Т-80» а также «Т-72БМЗ».

Ради репетиции перекрыли центр города.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо бронетехники по городу бравым шагом прошла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского училища, женский взвод почетного караула, которые в этом году будут впервые принимать участие в Параде Победы.

Солдаты также промаршировали по площади.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция Парада будет идти до полуночи. Затем оцепленную Площадь 1905 года снова откроют.

Колонна военной техники прокатилась по главной площади.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, ранее мы рассказывали о перекрытиях на 24 июня в День Победы. Схемы смотрите по ссылке.