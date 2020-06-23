Машина, создающая туман и пушка, стреляющая на 30 километров: какие военные новинки покажут на параде в Екатеринбурге

Парад Победы 24 июня в Екатеринбурге начнется традиционно в 10:00 на площади 1905 года. Торжественная часть с открытием займет около 20 минут, после чего по проспекту Ленина выдвинутся пешие колонны: более двух тысяч военнослужащих и курсантов, среди которых будут барабанщики, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны, а также женский взвод почетного караула, который участвует в параде впервые.

Следом, в 10.33, на площадь 1905 года выедет механизированная колонна. Порядка 120 машин, танков, бронетранспортеров. Всего 10 так называемых «коробок», во главе каждой из которых автомобиль ГАЗ-2330 «Тигр», за исключением самой первой - исторической «коробки». Ее будет возглавлять легендарный танк Т-34.

Ну а в 10.46 над городом пролетят военные самолеты и вертолеты. Всего 23 единицы техники. Про большинство из них мы уже рассказывали на страницах «Комсомолки» 9 Мая.

Многие образцы военной техники жители Екатеринбурга уже не раз видели на предыдущих парадах Победы. Но будет и немало «премьер».

Т-34

Нет, его мы увидим не впервые. Колонна исторической техники в параде Победы уже была в прошлые годы, и возглавлял ее всегда Т-34. Но не упомянуть эту машину нельзя. Ведь перед нами реальный участник той страшной войны. Этот танк был создан в Свердловской области для формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. В годы войны бронетехнику для него делали сверхурочно, а деньги на новые машины собирали всем миром - рабочие заводов, ученики школ. Конкретно эта боевая единица, танк Т-34, участвовала в прорыве через Манесов мост в Праге.

Легендарный танк Т-34.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МВ-650

Тоже на параде не впервые. Эти военные мотоциклы появились на свет значительно позже Великой Отечественной войны - в 1976 году. Для военных историков они представляют большой интерес. На коляске у него специально установлены стойки для пулемета. Мощность двигателя - 36 лошадиных сил. Но интересен мотоцикл не только своими характеристиками. На каждом из них на параде военнослужащие установят фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Мотоцикл МВ-650.Фото: Алексей БУЛАТОВ

2С7 «МАЛКА»

Одна из самых мощных в мире самоходных артиллерийских установок. Модернизированная «Уралтрансмашем» версия самоходной пушки 2с7 «Пион». Самоходная установка получила новые коробки передач, агрегаты энергообеспечения и механизмы распределения. Также в машине обновили комплекс системы противоатомной защиты. В прошлом году на полигоне в Кузбассе такая машина с легкостью поражала цели на расстоянии 30 километров от себя.

Самоходная пушка 2с7 «Малка»Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТАНК Т-80

Одна из основных боевых машин Советского Союза, выпущенных после Великой Отечественной войны. Первый в мире танк со встроенной динамической защитой от снарядов. На вооружении нашей армии он находится с 1976 года. Двигатель мощностью до 1000 лошадиных сил. За бесподобные технические характеристики Т-80 прозвали «летающим танком». На военных шоу экипаж этой бронетехники любит показывать один особенный трюк - 46-тонная машина разгоняется до 60 километров в час и, наехав на пригорок, взмывает вверх, на несколько метров отрываясь от земли и одновременно стреляя из пушки.

Танк Т-80.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2С19М2 «МСТА-С»

Самоходная гаубица на базе танка Т-80. Предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, тактических ядерных средств, противотанковых средств, пунктов управления, средств противоракетной и противовоздушной обороны. Кроме того, она может мешать противнику маневрировать в собственном тылу и легко разрушает полевые фортификации. Гаубица стреляет как обычными боеприпасами, так и управляемыми снарядами 3ОФ39 «Краснополь».

Самоходная гаубица 2С19М2 «Мста-С».Фото: Алексей БУЛАТОВ

БМП-3

Боевая машина пехоты. На вооружении нашей страны с 1987 года. У этой машины лобовая броня может выдержать попадание бронебойно-трассирующего 30-миллиметрового снаряда, выпущенного с расстояния в 200 метров. Укреплены и крыша, и борта. При этом и сама машина может стрелять в ответ. На ней установлено 100-миллиметровое орудие, пулеметы, и автоматическая пушка скорострельностью 330 выстрелов в минуту.

Боевая машина пехоты БМП-3.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТДА-3

Машина из тех, что сами в бою не участвуют, но своей армии оказывают неоценимую поддержку, - она просто прячет их за дымовой завесой. Собственно, в этом и ее предназначение. Внутри машины спрятаны канистры со смесями, которые при правильном использовании закрывают все густым серым облаком. Сбоку у машины даже есть специальная «труба», через которую дым поступает наружу. Если такая машина проедет по полю - считай, туман опустился. Но, кстати, использовать ее можно и для распыления инсектицидных растворов.

Дымовая машина ТДА-3. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

БМК-МО

Буксирно-моторный катер, который по суше перевозит грузовик. Используется для оборудования и содержания водных переправ в месте передвижения войск. Этот катер отличается очень низким силуэтом. То есть он как бы прижат к воде, из-за чего обнаружить его сложнее. Имеет повышенную маневренность. Весит 12,2 тонны, а скорость может развивать до 23 километров в час.

Буксирно-моторный катер БМК-МО.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПП-2005

Эта машина используется для создания и содержания паромных и мостовых переправ. Если вкратце, то в кузове этой техники находится сложенный в два раза понтонный мост. Вернее, один из его фрагментов. Чтобы соорудить полноценную переправу, несколько таких машин должны подъехать к воде и «сбросить» в нее содержимое своих кузовов. Там оно распрямится, после чего военнослужащие соединят разрозненные фрагменты в единое понтонное полотно, по которому можно будет перебраться на другой берег.

Понтонный парк ПП-2005, предназначенный для оборудования мостовых переправ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БМД-4

Боевая машина десанта. Может двигаться как по земле, так и по воде. Из названия понятно, что нужна она для транспортировки бойцов воздушно-десантных войск. Такая техника может сбрасываться в зону проведения боевой операции вместе с экипажем. Машина довольно новая. В эксплуатации лишь с 2016 года. Мощность двигателя - 500 лошадиных сил. По шоссе может двигаться со скоростью до 67,5 километров в час. Кроме того, на БМД-4 есть вооружение. Пулемет, две пушки и установки для отстрела дымовых гранат.

Боевая машина десанта БМД-4.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БТР-МДМ

Бронетранспортер с ласковым названием «Ракушка». Внутри может помещаться 15 человек: 2 члена экипажа и 13 десантников. Плюс мощный двигатель на 500 лошадиных сил и автоматизированное управление - вместо рычагов тут штурвал. БТР-МДМ отличается хорошей маневренностью и может двигаться по шоссе со скоростью до 70 километров в час, плюс разворачиваться прямо на месте. Но передвигаться она способна и по воде. Два водометных двигателя разгоняют ее до 10 километров в час. Также «Ракушка» оснащена системой «Туча» 902Г, которая помогает замаскироваться во время боя. Система просто выстреливает дымовые гранаты, которые создают плотную завесу. Машину можно десантировать с самолета вместе с экипажем внутри.

Бронетранспортер БТР-МДМ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Бессмертный полк» пройдет в небе

Рассказываем, в каком порядке полетит авиация.

Авиапарад в небе над Екатеринбургом проходил 9 Мая. Тогда мы подробно рассказывали про самолеты и вертолеты, которые смогут увидеть горожане и гости уральской столицы. 24 июня они пролетят над площадью 1905 года в том же составе.

Впрочем, будет и сюрприз. В авиационном строю впервые пролетит Ту-134. Однако дело не в том, что это за самолет, а в том, что у него будет внутри. На борту на сиденьях для пассажиров разместят фотографии фронтовиков - родственников военных летчиков. Таким образом, акция «Бессмертный полк» пройдет не только на земле, но и в небе.

Примерно в 10:10 - 10:15 на четырех аэродромах Центрального военного округа один за другим начнут подниматься в небо военные самолеты и вертолеты. Из Кольцово в Екатеринбурге взлетят Л-410, Ан-26 и Ан-12.

Самолет Ту-134.Фото: Михаил ФРОЛОВ

С аэродрома в Каменске-Уральском поднимутся в небо вертолеты - один Ми-26, а также по четыре Ми-24 и Ми-8.

Из Челябинской области - с военного аэродрома Шагол, стартуют два самолета-разведчика Су-24МР, а также четыре истребителя бомбардировщика Су-34.

Ну а из Перми, с Большого Савино, взлетят и возьмут курс на Екатеринбург четыре истребителя-перехватчика МиГ-31.

Разницы во времени их отправления нет. Лететь в сторону Екатеринбурга они будут все вместе. Около 10:50 - 11:00 они начнут двигаться над столицей Урала вдоль проспекта Ленина. Сначала вертолеты, затем транспортные самолеты, а следом оперативно-тактическая авиация. Примерно через 20 минут после того, как военная техника пролетит над Екатеринбургом, она покажется над Верхней Пышмой, жители которой также смогут посмотреть этот авиапарад.