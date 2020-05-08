Ровным строем пролетят – это авиапарад

В этом году из-за распространения коронавируса традиционного парада Победы на 9 мая не будет. Вместо него пройдет «авиапарад». Над Екатеринбургом и Верхней Пышмой пролетит военная воздушная техника. Посмотреть на нее можно будет из окна квартиры или с балкона. Чтобы вы и без диктора точно знали, что именно движется по небу, мы подготовили вам эту памятку.

ОТКУДА И КАК ПОЛЕТИТ АВИАЦИЯ

Примерно в 10.10-10.15 на четырех аэродромах Центрального военного округа один за другим начнут подниматься в небо военные самолеты и вертолеты. Из «Кольцово» в Екатеринбурге взлетят Л-410, Ан-26 и Ан-12.

С аэродрома в Каменске-Уральском поднимутся в небо вертолеты - один Ми-26, а также по четыре Ми-24 и Ми-8.

Из Челябинской области - с военного аэродрома Шагол стартуют два самолета-разведчика Су-24МР, а также четыре истребителя бомбардировщика Су-34.

Ну а из Перми с Большого Савино взлетят и возьмут курс на Екатеринбург четыре истребителя-перехватчика Миг-31.

Военная авиация 9 мая пролетит над Екатеринбургом и Верхней Пышмой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разницы во времени их отправления нет. Лететь в сторону Екатеринбурга они будут все вместе. Около 11.00-11.30 они начнут двигаться над столицей Урала вдоль проспекта Ленина. Сначала вертолеты, затем транспортные самолеты, а следом оперативно-тактическая авиация. Примерно через 20 минут после того, как военная техника пролетит над Екатеринбургом, она покажется над Верхней Пышмой, жители которой также смогут посмотреть этот авиапарад.

Кстати, 5 и 7 июля пилоты проводили репетиции в небе, поэтому посмотреть, как будет выглядеть парад, можно было уже тогда.

- Весь летный состав – опытные летчики, - говорит и.о. командира авиационного полка, подполковник Виталий Паршин. - Практически каждый имеет боевой опыт или опыт ликвидации последствий стихийных и чрезвычайных бедствий. Наряду с такими профессионалами принимает участие и молодой летный состав – несколько выпускников 2019 года. Я на 100% уверен, что сама часть воздушного показа 9 мая пройдет без сучка, без задоринки.

ПОРЯДОК, В КОТОРОМ ПОЛЕТИТ АВИАЦИЯ

1. Ми-26

Первым в авиационном строю пойдет самый крупный вертолет в мире - Ми-26. Тактико-технические характеристики у него не скромные: один лишь винт в диаметре дает полных 32 метра. Почти размер однокомнатной квартиры в советской девятиэтажке 70-х годов. Такая приличная по размерам машина и вес может взять серьезный - до 20 тонн в кабине, и еще до 20 тонн на внешней подвеске. Создавался этот вертолет-гигант в 70-х годах прошлого века, но используется до сих пор для транспортировки грузов и солдат. Внутри могут разместиться до 85 военнослужащих.

Тяжелый вертолет Ми-26.Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Ми-24П

Следующими после гигантского Ми-26 пролетит одна из множества модификаций по-настоящему легендарного ударного вертолета - Ми-24, который неофициально российские военные называют «Крокодилом», а военные НАТО «Ланью». Ми-24 выпускались с начала 70-х и принимали участие в войне в Афганистане и почти во всех последующих военных конфликтах. Эта машина сейчас находится на вооружении порядка 60 стран.

Вертолет Ми-24ПФото: Влад КОМЯКОВ

3. Ми-8

Данный вертолет находится на вооружении у порядка полусотни стран. А в Центральном военном округе они и вовсе локальная знаменитость. Именно эти вертолеты по четыре раза в год вылетают на встречу космонавтов, вернувшихся на Землю. Причем 9 мая над столицей Урала пролетят как раз те самые машины, которые и встречают покорителей космоса. Крайний раз вот так они вылетали за ними в начале апреля. Разработан Ми-8 был в 60-х годах. И это самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Многоцелевой вертолет Ми-8.Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Л-410

Ближнемагистральный пассажирский самолет малой авиации, предназначенный для перевозки людей и малогабаритных грузов. Его особенность в довольно коротком времени взлета и посадки, по сравнению с другими самолетами. При этом он может взлетать, как с асфальтированной дороги, так и с грунтовой. А если понадобится, может приземлиться хоть в лесу, главное чтобы земля для посадки была более менее ровной. За раз эта машина способна перевезти 19 человек. А запаса топлива ей хватает на пять часов лету.

Двухмоторный самолет Л-410.Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Ан-26

Этот самолет называют по-простому «грузовик», ведь предназначен он как раз для перевозки грузов. Правда, тот Ан-26, что пролетит над Екатеринбургом и Верхней Пышмой 9 мая - особенный. Дело в том, что грузы на нем уже давно никто не перевозит, ведь он был переделан для транспортировки людей. Конструкторы поставили внутрь кресла, столы и два дополнительных бака для топлива на 1825 литров каждый, чтобы увеличить дальность полета. Данный Ан-26 может находиться в воздухе до восьми часов.

Транспортный самолет Ан-26.Фото: Алексей БУЛАТОВ

6. Ан-12

Военно-транспортный самолет Ан-12 тоже периодически принимает участие во встрече космонавтов. Самолет этот четырехмоторный. И у него богатая история. Впервые такие воздушные судна стали рассекать небо еще в конце 50-х. По слухам, сам Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, попросил авиаконструкторов сделать такой четырехмотороный самолет. Якобы, когда он осматривал двухмоторный Ан-8, ему сказали, что за рубежом похожие самолеты оснащены четырьмя винтами, из-за чего глава государства сказал, что и у нас такие четырехмоторные тоже должны быть. Ан-12 используют для переброски военной техники и солдат, а также для доставки грузов и пассажиров.

Военно-транспортный самолет Ан-12.Фото: Михаил ФРОЛОВ

7. Су-24МР

Когда в 2019 году в Красноярском крае горели леса, Минобороны заявило, что для проведения разведки очагов пожаров перебросит в зону ЧП два самолета, которые будут с высоты заниматься аэрофотосъемкой. Речь тогда шла как раз о тактических разведывательных самолетах Су-24МР, которые могут использоваться и днем, и ночью, и еще и в любую погоду. Машина эта относительно новая - лишь в 1984 году ее начали эксплуатировать. Оборудование на самолете позволяет обрабатывать развединформацию прямо в небе. На землю ее передают по засекреченным каналам связи. Отдельная «фишка» - фотографии, сделанные самолетом-разведчиком могут сбрасываться на Землю в спецконтейнерах.

Самолет Су-24Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

8. Су-34

Настоящий «гвоздь программы»- многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, который может атаковать наземные цели, несмотря на систему противовоздушной обороны противника и средства радиоэлектронной борьбы. Над столицей Урала он пролетит впервые в истории. Тем, кто опасается громкого хлопка, с которым истребители преодолевают звуковой барьер, можно выдохнуть. Полетят эти бомбардировщики не на сверхзвуковой скорости. Су-34 это довольно новая авиационная техника на вооружении России. Производить их начали лишь 12 лет назад. Впервые они показали себя во время войны в Южной Осетии. Использовались они и во время военной операции в Сирии. Из интересных особенностей - в кабине у пилотов есть микроволновка, электромассаж, встроенный в кресло, откидывающаяся койка, чтобы полежать и даже пространство, чтобы постоять в полный рост.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9. Миг-31БМ

Осовремененная версия сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, оснащенная новой системой управления вооружением и системой обнаружения целей. В радиусе 320 километров ни один противник от этого истребителя не спрячется. Кстати, в ЦВО отмечают, что в 2012 году эти истребители совершили перелет на Северный полюс за 62 широту. Кроме того в 2015 году они произвели учебный боевой перехват и уничтожение группы крылатых ракет, совершив полет на сверхзвуковой скорости на военном полигоне.