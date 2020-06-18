Прославились на весь мир: The Telegraph написал о скандальном уральском схиигумене, который «захватил» женский монастырь

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:20:03+03:00

The Telegraph написал о скандальном уральском схиигумене, который с казаками «захватил» женский монастырь Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Средний Урал вновь вошел в повестку западных СМИ – и вновь не в самом лучшем контексте. На этот раз зарубежный журнал The Telegraph написал большую статью про уральского схиигумена Сергия, который дурно прославился своими высказываниями по поводу отсутствия коронавируса и «захватил» Среднеуральский женский монастырь.

- Отец Сергий Романов, настоятель Среднеуральского монастыря за Екатеринбургом, что в Уральских горах, в течение многих лет руководил тем, что многие православные ученые описывают как «религионзный культ», поклоняющийся семье последнего русского царя, убитого большевиками в 1918 году, - пишет The Telegraph.

По словам издания, сразу несколько российских монастырей «превратились в горячие точки коронавируса» после того, как их руководители не стали закрывать двери из-за введенных ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU