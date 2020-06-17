2020-06-17T18:07:13+03:00
Общество

Свердловская ФСБ сделала заявление по поводу опального отца Сергия, захватившего женский монастырь

В Управлении отрицают, что их сотрудники были на территории обители
Екатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отец Сергий попал в опалу Екатеринбургской епархии после того, как выступил с пламенным призывов посещать храмы во время пандемии коронавируса. Фото: Скрин с видеоОтец Сергий попал в опалу Екатеринбургской епархии после того, как выступил с пламенным призывов посещать храмы во время пандемии коронавируса. Фото: Скрин с видео
Изменить размер текста:

УФСБ России по Свердловской области не остались в стороне и также прокомментировали конфликт опального отца Сергия и Екатеринбургской епархии. Напомним, что уже два дня территорию Среднеуральского женского монастыря патрулируют полицейские. Причина в том, что отец Сергий, которому запретили служить, вернулся в обитель и проводит там незаконные службы. По словам прихожан видели на территории и сотрудников ФСБ. Однако в самом ведомстве это опровергают.

- Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участие в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, - коротко заявили в Свердловском УФСБ. – Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной.

Депутат Наталья Поклонская рассказала об опальном схиигумене отце Сергие

00:00
00:00

Напомним,17 мая отец Сергий провел в монастыре Таинство Соборования, на котором присутствовали известные уральцы. В их числе олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк, а также юморист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Оба открыто заявляют, что отец Сергий их духовник. А вот Наталья Поклонская, дружбу с которой приписывают отцу Сергию уверено говорит, что зря отца Сергия называют «бывшим духовником Поклонской». Мол, они уже давно не общались, да и в Екатеринбург депутат Государственной думы приезжает теперь нечасто.

Дмитрий Соколов и Ксения Соколова вступились за Отца / Cхиигумен Сергий Романов.Видео: Youtube

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит»: опальный отец Сергий о конфликте с Екатеринбургской епархией. В среду днем, 17 июня, схиигумен Сергий опубликовал запись, в которой он рассказал свою позицию по случившемуся. (Подробнее)

«Про Сергия ничего дурного не скажу»: Наталья Поклонская о «бывшем духовнике», который захватил монастырь. Депутат Государственной думы рассказала о том, как относится к тому, что отца Сергия в СМИ называют экс-наставником Натальи Поклонской (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уже раскаялась»: суровая жительница Верхотурья напала на приятеля с ножом для чистки рыбы
Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования на Урале выросли в 2,5 раза в мае
Свердловская ФСБ сделала заявление по поводу опального отца Сергия, захватившего женский монастырь
От растерзания его спасла мама: на Урале стая собак напала на 4-летнего мальчика
Появилось видео из захваченного монастыря под Среднеуральском
На ЕВРАЗ КГОК запущен в работу первый экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров
Уральский «пельмень» Дмитрий Соколов появился в Среднеуральском монастыре, который захватил опальный отец Сергий
За сутки медики проверили на коронавирус восемь тысяч свердловчан
Отец Сергий объяснил, почему в его келье висит портрет Сталина
Малышам с COVID-19, лежащим в больницах Екатеринбурга, подарили раскраски и игрушки
Больница на севере Урала закупила для пациентов 460 тысяч пар бахил
Таможенники перехватили фуру, которая вывезла из Екатеринбурга 605 килограммов нелегальных сигарет
ВТБ выдал свыше 34 миллиардов рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Стало известно, когда начнут летать самолеты из Екатеринбурга в Геленджик
С начала пандемии из-за границы спецрейсами вернули 900 уральцев
Почему в больницах Свердловской области не принимают «передачки» для родственников: объясняет Евгений Куйвашев
Будут ли продавать алкоголь после 19:00? Отвечает свердловский губернатор
Стала известна тема фестиваля «Стенограффия», который пройдет в Екатеринбурге
Благоустройство парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге выдвинут на общественные обсуждения
В Екатеринбурге по Крауля три дня не будут ходить троллейбусы