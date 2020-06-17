Свердловская ФСБ сделала заявление по поводу опального отца Сергия, захватившего женский монастырь

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:07:13+03:00

Отец Сергий попал в опалу Екатеринбургской епархии после того, как выступил с пламенным призывов посещать храмы во время пандемии коронавируса. Фото: Скрин с видео

В Управлении отрицают, что их сотрудники были на территории обители

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УФСБ России по Свердловской области не остались в стороне и также прокомментировали конфликт опального отца Сергия и Екатеринбургской епархии. Напомним, что уже два дня территорию Среднеуральского женского монастыря патрулируют полицейские. Причина в том, что отец Сергий, которому запретили служить, вернулся в обитель и проводит там незаконные службы. По словам прихожан видели на территории и сотрудников ФСБ. Однако в самом ведомстве это опровергают.

- Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участие в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, - коротко заявили в Свердловском УФСБ. – Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной.

Депутат Наталья Поклонская рассказала об опальном схиигумене отце Сергие 00:00 00:00

Напомним,17 мая отец Сергий провел в монастыре Таинство Соборования, на котором присутствовали известные уральцы. В их числе олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк, а также юморист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Оба открыто заявляют, что отец Сергий их духовник. А вот Наталья Поклонская, дружбу с которой приписывают отцу Сергию уверено говорит, что зря отца Сергия называют «бывшим духовником Поклонской». Мол, они уже давно не общались, да и в Екатеринбург депутат Государственной думы приезжает теперь нечасто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785474" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Соколов и Ксения Соколова вступились за Отца / Cхиигумен Сергий Романов.Видео: Youtube

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ИСТОЧНИК KP.RU