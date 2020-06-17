Свердловская ФСБ сделала заявление по поводу опального отца Сергия, захватившего женский монастырь
УФСБ России по Свердловской области не остались в стороне и также прокомментировали конфликт опального отца Сергия и Екатеринбургской епархии. Напомним, что уже два дня территорию Среднеуральского женского монастыря патрулируют полицейские. Причина в том, что отец Сергий, которому запретили служить, вернулся в обитель и проводит там незаконные службы. По словам прихожан видели на территории и сотрудников ФСБ. Однако в самом ведомстве это опровергают.
- Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участие в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, - коротко заявили в Свердловском УФСБ. – Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной.
Депутат Наталья Поклонская рассказала об опальном схиигумене отце Сергие
Напомним,17 мая отец Сергий провел в монастыре Таинство Соборования, на котором присутствовали известные уральцы. В их числе олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк, а также юморист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Оба открыто заявляют, что отец Сергий их духовник. А вот Наталья Поклонская, дружбу с которой приписывают отцу Сергию уверено говорит, что зря отца Сергия называют «бывшим духовником Поклонской». Мол, они уже давно не общались, да и в Екатеринбург депутат Государственной думы приезжает теперь нечасто.
Дмитрий Соколов и Ксения Соколова вступились за Отца / Cхиигумен Сергий Романов.Видео: Youtube
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ИСТОЧНИК KP.RU