Нерабочая неделя в Екатеринбурге: отделения почты России закрываются для посещения

28 Март 2020 2020-03-28T18:05:21+03:00

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Стало известно, как будут работать отделения почты России в Екатеринбурге с этим с 30 марта по 3 апреля включительно. Большая часть отделений почтовой связи в стране, за исключением ОПС с круглосуточным режимом работы (такие только в Москве и Санкт-Петербурге) и отделения закрытого типа, будут закрыты для посещения. Но работа почтальонов продолжится в обычном режиме.

- Сотрудники отделений почтовой связи и магистрально-сортировочных центров продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции, а также будут осуществлять доставку почты, - отмечают в пресс-службе почты России.

Сотрудники почты просят клиентов пользоваться цифровыми сервисами. Поводов для переживаний нет - часть почтовых услуг, в том числе выплата пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставка писем посылок, оказывается на дому в штатном режиме.

ОФИЦИАЛЬНО

На 28 марта 2020 года в России зафиксировано 1264 человек с коронавирусом, из них – 24 в Свердловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU