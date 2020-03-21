Коронавирус на Урале: медики обходят дома уральцев, которые контактировали с больными COVID-19, вместе с полицией

21 Март 2020 2020-03-21T10:03:42+03:00

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Медики обходят дома уральцев, которые могли контактировать с больными коронавирусом, только в сопровождении сотрудников полиции. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 Свердловской области. Кроме того, всем полицейским выдали больше 300 одноразовых противоэпидемических комплектов.

- Комплект состоит из комбинезона, фартука, респиратора, очков, а также - по паре нарукавников, бахил и перчаток, - отметили в оперштабе. - Защитные костюмы выделены из запасов областного госрезерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации ЧС.

Запасы решили задействовать, чтобы максимально оперативно защитить здоровье полицейских. А мы, кстати, рассказывали, что на сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 74 «подозрительных» человека: они либо контактировали с заболевшими, либо побывали за границей, либо имеют признаки ОРВИ. А официально всего шесть заболевших в Екатеринбурге, они находятся в ГКБ №40.

Кстати, мы не так давно рассказывали, как живут соседи первой заболевшей екатеринбурженки, которая вернулась из Италии: несколько раз в день к ним приходят медики, чтобы взять показания и измерить температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU