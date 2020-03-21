Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге под наблюдением медиков находятся 74 «подозрительных» человека

21 Март 2020 2020-03-21T09:51:06+03:00

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На сегодняшний день под наблюдением медиков находится 74 человека с подозрением на коронавирус. Нескольких человек госпитализировали в течение прошлого дня, рассказали «КП-Екатеринбург» в Роспотребнадзоре.

- Такая госпитализация означает, что либо эти люди вернулись из-за границы и у них есть признаки ОРВИ, либо они контактировали с теми, кто болеет коронавирусом, - сообщили в пресс-службе. - Либо у этих людей недостоверно отрицательный результат на COVID-19, который еще раз перепроверяется в «Векторе».

Напомним, что на сегодняшний день в Екатеринбурге зарегистрированы шесть человек с коронавирусом. Все они сейчас находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением врачей. По данным Роспотребнадзора, у них стабильное состояние.

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ИСТОЧНИК KP.RU