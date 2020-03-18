«Ходят в костюмах по квартирам с утра до ночи»: соседей екатеринбурженки, больной коронавирусом, каждый день проверяют медики

18 Март 2020 2020-03-18T18:11:32+03:00

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Вчера стало известно об одном заразившимся коронавирусом в Екатеринбурге. Девушка прилетела из Италии и через несколько дней пожаловалась на плохое самочувствие на «горячую линию». Ее госпитализировали в ГКБ №40, где она теперь находится в стабильном состоянии и под пристальным присмотром врачей.

После этого случая специалисты Роспотребнадзора стали искать всех, кто мог контактировать с девушкой в течение последних четырех недель. Под подозрение попал даже таксист, который вез екатеринбурженку из Кольцово до дома. Не прошли стороной и ее соседей. Так, один из них рассказал «КП-Екатеринбург», что вот уже несколько дней дом обходят медики и проверяют жильцов каждой квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/767262" frameborder="0"></iframe> Проверка дома, где живет заболевшая коронавирусом девушка.Видео: читатель КП-Екатеринбург

- Вчера к нам приходили три раза, сегодня два. Возможно, что придут еще и завтра. Спрашивали, есть ли симптомы гриппа и ОРВИ, взяли все контактные данные мои, померили температуру, - рассказала нам читательница Юлия. - Температуру, кстати, проверяют каждый день по нескольку раз.

Всем жильцам дома рекомендовано не выходить из дома в течение двух недель - только в крайних случаях, - не трогать голыми руками никаких поверхностей в доме (дверей, лифтов, кнопок у них), а также сразу же при первых признаках ОРВИ звонить участковому терапевту поликлиники, к которой приписан дом. Все подъезды и лифты тоже усиленно промываются хлоркой по нескольку раз в день.

Фото: читатель "КП"

- Но врач, который к нам приходил, зашел в дом прямо в уличных ботинках, без бахил и какой-либо нормальной защиты. Вероятно, в этих же ботинках он ходил в квартире у той зараженной девушки, а потом всю эту заразу теперь разносит другим, - рассказывает Юлия. - На мое замечание она меня проигнорировала. А обычные медицинские маски, которые они носят, даже не закрывают нос.

Напомним, сегодня утром губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за коронавируса. Теперь в общественных местах нельзя будет собираться больше 50 человек. Все школы и вузы переводятся на дистанционное обучение, а детские сады пока что работают. Из-за того, что в регионе и, в целом, стране неблагоприятная обстановка, массово отменяются все музыкальные концерты, спектакли, а также спортивные соревнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU