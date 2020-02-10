2020-02-10T19:36:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге дом, на месте которого должны построить филармонию, будут разбирать поэтапно

Экспертиза одобрила снос дома по улице Карла Либкнехта, 40
Алина СУРИНА
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Жильцов расселили в ноябре прошлого годаЖильцов расселили в ноябре прошлого годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Проект сноса пятиэтажного дома возле филармонии в Екатеринбурге прошел экспертизу. Акт об этом опубликован на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия. Согласно ему дом будут разбирать поэтапно. Снос пятиэтажки начнется с демонтажа пристроек-переходов между ней и зданием филармонии. Затем демонтируют семь гаражей во дворе дома и отрежут его от инженерных сетей.

На последнем этапе планируется демонтаж 5-ти этажного жилого дома вручную. Демонтажные работы выполняются ручным способом, чтобы исключить обрушение конструкций в сторону объектов культурного наследия, расположенных рядом с зданием – Свердловской филармонии (Карла Либкнехта, 38а) и ансамбля Екатеринбургской художественно-промышленной школы (корпус Уральского государственного аграрного университета, Карла Либкнехта, 42). Также для этого между домом и филармонией поставят дополнительный защитный экран. Использовать тяжелую технику -кран и экскаватор-разрушитель рабочим разрешено будет использовать только на нижних уровнях.

Напомним, дом на Карла Либкнехта, 40 сносят, чтобы построить на его месте филармонию по проекту британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects. Об этом стало известно в 2018 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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