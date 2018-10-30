Директор филармонии о новом зале, ради которого снесут дом: «Я сочувствую жильцам»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-30T16:09:42+03:00

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Екатеринбург готовится к очередной грандиозной стройке в центре города. На этот раз расширяться будет Свердловская филармония. По проекту рядом со старым зданием учреждения будет возведен новый зал – на 1950 зрителей. Но для этого строителям придется снести шестиэтажный жилой дом по улице Карла Либкнехта. Не все жители смирились с грядущим переездом. Чтобы разобраться в ситуации, мы собрали вопросы от жильцов и задали их лично директору филармонии Александру Колотурскому.

ВЫГОНЯТЬ ЛЮДЕЙ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ

– Александр Николаевич, почему новый зал филармонии будет построен именно здесь – на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40?

– Я бы поставил вопрос иначе: «А нужен ли новый зал Екатеринбургу и Свердловской области?». Нужен. Во-первых, Екатеринбург, как творческая и культурная столица, двигается вперед гигантскими шагами. Во-вторых, Свердловская область это мощный экономический центр и новый зал будет играть большую роль с точки зрения инвестиционной привлекательности и развития туризма. В-третьих, если мы замахиваемся на международную выставку ЭКСПО-2025 и на Глобальный саммит производства и индустриализации, который пройдет в следующем году, то, конечно, Екатеринбург должен иметь такой зал.

Примерно вот так должно выглядеть новое здание филармонии в итоге. Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

– Но что насчет места, где должен располагаться этот зал?

– За 12 лет, сколько филармония занимается этим вопросом, было рассмотрено очень много мест. И когда мы вплотную подошли к вопросу по месту, на выбор осталось только два варианта. Этот выбрали по нескольким причинам. Первое – в его пользу высказалась архитектурное сообщество Екатеринбурга, так как оно находится в центре. Второе – исторически с этого места началось развитие всей культуры Екатеринбурга. Его осваивало Екатеринбургское общественное собрание в XIX веке. Сначала здесь работал клубный сад, где проводились летние концерты. Потом в 50-е годы XX века тут появился сад Вайнера с танцплощадкой. Третье – у нас уже есть на этом месте зал филармонии. Если бы мы новый зал построили в другом месте, пришлось бы заново делать инфраструктуру под новое здание. И людям пришлось бы привыкать ходить и туда, и туда.

– А как быть с жильцами дома, который планируется к сносу из-за строительства нового зала? Мы поговорили с ними. Они против сноса.

– Понимаете в чем дело, мы всегда опаздывали в своих действиях. И я сочувствую жильцам. Они правы, говоря, что узнали о сносе не от нас, а от других совершенно непонятных источников, и у них возникли естественные мысли, что их ни во что не ставят. Я думаю, с людьми будут разговаривать и предлагать выкупать эти квартиры. Никто не собирается танком проехать и выкинуть жильцов на улицу, заплатив копейки.

– У филармонии в этом доме, насколько мы знаем, есть свои квартиры.

– Да, мы такие же собственники. 15% квартир там наших. Я с жильцами этого дома общаюсь с 2007 года. Однажды мы решили сделать пристрой, и уже тогда началась «война» с жильцами. Мы тогда должны были выкупить четыре квартиры. Собственники трех согласились. Они получили цену больше рыночной. Но вот хозяйка четвертой квартиры пришла ко мне в кабинет и сказала, что мы должны заплатить за ее жилье в четыре раза больше, чем оно стоит, иначе она грозилась остановить нам строительство. Я не мог согласиться на ее условия. Воевали три года. Она писала кляузы. Мы за клевету обратились в суд и ее обязали выплатить деньги, и она сразу замолчала.

– Говорят, что вы заказали экспертизу о техническом состоянии дома. Это действительно так?

– Это правда. Мы давно имеем квартиры в этом доме, мы делали в них капитальный ремонт. В последней квартире поменяли вообще все, что только можно. Нам нужно понять аварийный этот дом или нет. Заметьте: у Колотурского нет задачи признать дом аварийным. Давайте посмотрим, что будет дальше.

Ранее жильцы дома и филармония «воевали» из-за пристроя, который решила сделать последняя.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НОВЫЙ ЗАЛ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ 4,5 ГОДА

– Есть какие-то ограничения по действующему залу? Допустим, вы пытаетесь пригласить мировую звезду, а вам говорят, что в зале филармонии чего-то нет в плане акустики, и поэтому звезда не поедет?

– Екатеринбург очень известен в нашей стране, но совершенно не известен за рубежом. Проблема в том, что до 1991 года мы были закрытым городом. Лишь с 1994 года наша филармония начала входить в концертное пространство мира. Но шлейф вот этой нашей неизвестности все еще тянется за нами. Большие коллективы за рубежом знают Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Но Екатеринбург для них неизвестное место. Им нет смысла сюда ехать. Новый зал изменит эту ситуацию. Кроме того мы сейчас с Москвой и Санкт-Петербургом делаем совместные проекты. Но мы не в равных весовых категориях. У них залы на 1560 и на 1600 мест, а у нас пока только на 700.

– Вы участвовали в выборе проекта?

– Да, в составе жюри из 15 человек. Каждый самостоятельно выбирал один из восьми проектов. Они были зашифрованы, никто не знал какая архитектурная группа и какой вариант разработала. Проект бюро Захи Хадид занял первое место с большим отрывом. Этот зал будет действительно мирового уровня.

– Когда его построят?

– Это не ко мне. Я в курсе намерений, но не реализации. Здесь уже наше влияние полностью заканчивается. Но вообще объекты такого уровня и такого размера в нашем городе еще не строили. Обычно требуется два года на разработку проектно-сметной документации и еще два года на строительство. То есть, через 4-4,5 года у нас будет новый зал.

РАДИО: Подробности на радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург [92,3 FM]

1 ноября в 14:00

КСТАТИ

Жители дома на улице Карла Либкнехта, 40, которые недовольны тем, что с ними никто не считается, написали открытое письмо правительству Свердловской области администрации Екатеринбурга и директору Филармонии. Прочитать его можно в группе жильцов на Facebook.

«Мы хотим подчеркнуть еще раз: мы не хотим продавать наши квартиры и намерены сохранить наш дом, – сообщается в открытом письме. – Однако действия и высказывания представителей власти и представителей Филармонии заставляют нас думать о том, что о честной игре речь не идет. Даже то, что проект постройки презентован до того, как нам были сделаны хоть какие-то предложения о выкупе нашей собственности – свидетельствует о многом»