В Екатеринбурге закончились общественные слушания по дому, который снесут ради нового зала филармонии

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-23T10:45:35+03:00

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В уральской столице сегодня завершаются общественные слушания по кварталу, где планируется построить новое здание филармонии. В заседании, отчет о котором опубликован на сайте Администрации города, приняли участие 17 человек. Каждый выступил против возведения концертного зала на месте жилой пятиэтажки на Карла Либкнехта, 40 и части сада Вайнера.

Многие живут в доме с момента его постройкиФото: Олег Галимов

Сначала жильцы дома потребовали отклонить представленные проекты. На это организаторы слушаний парировали тем, что «С учетом параметров новых концертных залов Свердловской государственной академической филармонии вместимостью 1600 и 350 мест и необходимости максимального сохранения территории сада Вайнера реализация проекта с сохранением жилого дома невозможна».

Тогда люди предложили перенести строительство в другое место, но и тут у чиновников нашелся весомый аргумент: «Место размещения обусловлено необходимостью объединения зданий в один концертный комплекс мирового класса».

По закону жильцам пятиэтажки никто не был обязан сообщать о сносеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Разработка проекта началась без согласования с нами! - пытались отстоять свою пятиэтажку люди.

Но как оказалось, по Градостроительному кодексу РФ, никто и не был обязан извещать об этом жильцов.

Жильцы говорили, что новые инженерные и коммунальные сети ухудшат окружающую среду, а также возмутились тем, что слушания проводятся не в живую, а виртуально. Организаторы же заверили, что состояние окружающей среды наоборот улучшится, а слушания проведены строго по закону.

Новое здание построят по проекту зарубежных специалистов

- Учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома № 40 по улице Карла Либкнехта не представляется возможным в случае реализации проектов, - говорится в документе за подписью и.о. Департамента архитектуры Андрея Молокова.

Новый зал филармонии планируют построить по проекту архитектурного бюро Захи Хадид. Здание будет отличаться большой площадью, причудливыми изгибами и наличием лестниц-эскалаторов.