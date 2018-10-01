«Для бабушек переезд сродни цунами»: жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, добились приема у главы департамента архитектуры

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-01T16:35:39+03:00

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Уже неделю жители пятиэтажки на Карла Либкнехта, 40 изучают законы, пачками пишут претензии и обивают пороги городской Администрации. В конце сентября люди узнали (причем не от чиновников, а из СМИ), что их дом снесут, а на его месте построят новый концертный зал филармонии.

Власти уверяют, что без согласия жильцов дом не снесут, но люди в это не верятФото: Олег Галимов

- Филармонии нужен новый зал. Особенно хорошо это знают люди, понимающие значение классической музыки для развития, - рассказывал в эфире радио «КП-Екатеринбург» директор филармонии Александр Колотурский. - Концертный зал поможет Екатеринбургу войти в мировое сообщество, так как филармония - украшение любого современного города.

Елена работает в театре и с классическими произведениями знакома хорошо, но мнения Александра Колотурского не разделяет. Именно в квартире этой пятиэтажке бабушка занималась с ней музыкой. А дедушка Елены, к слову, был заместителем директора филармонии и даже принимал участие в строительстве органа.

На месте жилой пятиэтажки планируют возвести огромный новый концертный залФото: Олег Галимов

- Я здесь живу с пяти лет, сейчас мне 43. Недавно сделала в квартире капитальный ремонт, планировала жить долго и счастливо, - говорит Елена Щеклеина. - Дом капитальный, у него всего 28 процентов износа. Сносить его абсурд, в то время как в городе столько ветхих бараков на 8 Марта и Толмачева. Да и втиснуть сюда огромное современное здание - это же полная безвкусица.

Родители Ивана когда-то, чтобы жить именно в этом доме в центре города, продали две квартиры, земельный участок и даже часть личных вещей. Сейчас пенсионеры переехали за город, а сын борется за сохранность доставшегося по наследству жилья.

Новый зал будет рассчитан на 1600 мест. Фото: Минстрой Свердловской области

- Такого дома никогда уже не будет: с одной стороны Храм-на-крови, с другой - Вознесенская горка, филармония рядом, два парка. Здесь все мое детство прошло. В каком еще дворе можно собраться и всем домом Новый год отметить: дружно построит горку для детей под игру на гармони?! - рассказывает Иван Светлаков. - Сейчас соседи даже в лицо не знают друг друга, а мы общаемся. Смешно, но можно у соседа свободно кусок хлеба попросить. А если кто-то фары забыл выключить, так ему обязательно позвонят и скажут: «Погаси, а то не заведешься».

Так будет выглядеть новый зал снаружи Фото: Минстрой Свердловской области

Для бабушек, по словам соседей, переезд, в случае сноса, станет и вовсе сродни цунами. Поэтому сегодня инициативной группа дошла до главы департамента архитектуры города.

- Глава департамента сказал, «мы что получаем, то и исполняем», - рассказал житель многострадального дома Антон Шелков. - Никто не оспаривает наше право собственности. Нас заверили, что без согласия жильцов дом не снесут, но мы в искренность этих слов не верим. Филармония по большому счету на самоокупаемости и сама не могла провести конкурс на проект зала. Значит, правительство области все согласовало.

Альтернативой за наши квартиры может быть только компенсация, но собственники против. Это же родина - вопрос денег здесь неуместен.

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