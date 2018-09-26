2018-09-26T12:30:18+03:00
Общество

Определен проект строительства нового зала Свердловской филармонии

Новое здание построят на месте парка и пятиэтажной «сталинки»
Олег Галимов
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Победителем конкурса стала компания из Великобритании. Фото: Минстрой Свердловской областиПобедителем конкурса стала компания из Великобритании. Фото: Минстрой Свердловской области
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Свердловский минстрой определил победителя конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Первое место заняла компания Zaha Hadid Architects из Великобритании.

- Звук, как и свет, распространяется в форме волн, - рассказывают авторы проекта. - Волнистая структура здания, изогнутая крыша и текучие интерьеры нашего концертного зала призваны отобразить единство света и звука, архитектуры и музыки. Такому оживленному городу, как Екатеринбург, необходимо укромное пространство, где каждый мог бы в тишине насладиться шедеврами симфонической музыки. Для этого наши «волны» дополнены своего рода «пузырями», большими и маленькими, которые способны заключать в единое пространство исполнителей и слушателей, превращая каждое представление в предмет совместного творчества.

Так будет выглядеть новое здание. Фото: Минстрой Свердловской области

Так будет выглядеть новое здание. Фото: Минстрой Свердловской области

Второе место конкурса досталось архитекторам из Италии.

Проект итальянцев также предусматривал снос жилого дома. Фото: Минстрой Свердловской области

Проект итальянцев также предусматривал снос жилого дома. Фото: Минстрой Свердловской области

Бронза ушла компании Robert Gutowski Architects из Венгрии.

А вот так венгры видели новое здание филармонии под покровом снега. Фото: Минстрой Свердловской области

А вот так венгры видели новое здание филармонии под покровом снега. Фото: Минстрой Свердловской области

Новый зал филармонии планируют построить рядом с действующим зданием в районе улиц Карла Либкнехта-Первомайской-Тургенева. Однако для этого придется снести пятиэтажный жилой дом в центре Екатеринбурга, а также частично вырубить парк "Сад Ваййнера"

Дом был построен в 1959 году. В нем два подъезда и 31 квартира Фото: Олег Галимов

Дом был построен в 1959 году. В нем два подъезда и 31 квартираФото: Олег Галимов

На сегодняшний день в доме проживает около сотни жильцов, которые были шокированы новостями о предстоящем выселении. Квартиранты уже наняли юриста, а также просят поддержки в социальных сетях.

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