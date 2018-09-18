Ради нового здания филармонии в Екатеринбурге снесут жилую пятиэтажку

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-18T14:27:44+03:00

Разработчики проекта предоставили два варианта строительства, но в обоих дом не значится

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Жители Екатеринбурга наконец-то могут ознакомиться с проектом строительства нового здания филармонии. Эскизы и их описание мэрия опубликовала на своем сайте и хочет услышать мнение общественности.

На суд горожан разработчики представили два варианта проекта. За исключением небольших отличий оба подразумевают концертный зал на 2800 мест, подземный и надземный паркинги, а также подземный переход вблизи перекрестка улиц Карла Либкнехта и Первомайской.

Основной вход в новый концертный комплекс предлагают сделать с Первомайской, а второстепенный - с Карла Либкнехта.

- Проект предусматривает и благоустройство эксплуатируемых озелененных кровель подземных автостоянок. Эти территории станут полноценными скверами с дорожками, площадками, газонами, цветниками, деревьями и кустарниками, - говорится в документации. - Параллельно предусматривается возможность озеленения части комплекса, обращенного в сад Вайнера. Тем самым усилится природная составляющая архитектурно-планировочного решения.

Проект кажется масштабным, красивым и нужным. Правда для его реализации разработчики хотят снести шестиэтажный дом на Карла Либкнехта, 40. Оба варианта строительства предполагают возведение нового зала филармонии именно на месте жилого многоквартирника.