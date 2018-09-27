«Это намоленное место»: директор Свердловской филармонии высказал свое мнение о строительстве нового зала

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-27T16:54:35+03:00

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Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский впервые высказался о строительстве нового концертного зала в центре Екатеринбурга. Победителем конкурса стала британская компания Zaha Hadid Architects предлагающая концепцию здания, которое многие уже сравнили с кораблем инопланетян.

В концепции нового зала не нашлось места для жилого дома по соседству. Фото: Минстрой Свердловской области

План зала предполагает снос пятиэтажной «сталинки» на улице Карла Либкнехта, а также ставит под угрозу существование сада Вайнера. Жильцы многоквартирного дома были в шоке, когда узнали, что их будут выселять. Квартиранты уже наняли адвоката и намерены отстаивать свое жилище.

Жильцы дома узнали о сносе через СМИФото: Олег Галимов

- Филармонии нужен новый зал. Особенно хорошо это знают люди, понимающие значение классической музыки для развития, - рассказал «КП-Екатеринбург» Колотурский. - Концертный зал поможет Екатеринбургу войти в мировое сообщество, так как филармония – это украшение любого современного города.

«Сталинку» построили в 1959 году, ее износ оценивается в 29%Фото: Олег Галимов

В конкурсе проектов нового зала участвовали лучшие архитекторы мира: второе место досталось итальянцам, третье – венграм.

- Да, можно было бы выбрать для строительства другое место, где больше пространства. Но в нашем деле, как в религии – намоленное место. Сейчас в филармонии идет 83-й сезон и абсолютно все знают, куда приходить на концерт, - подытожил Колотурский.

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