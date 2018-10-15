«Смотреть и удивляться»: мировые архитекторы презентовали проект нового зала Свердловской филармонии

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-15T12:56:32+03:00

Новый зал построят рядом с основным зданием филармонии. Фото: скрин с видео

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Специалисты мирового уровня из архитектурного бюро Захи Хадид презентовали видеоролик, посвященный перспективам концертного зала Свердловской филармонии, расположенного в Екатеринбурге.

Проект архитекторов победил в конкурсе новое здание учреждения в уральской столице.

- Ключевая идея нашего предложения для Свердловской филармонии заключается в том, что новое здание – это не просто зеркальное продолжение кластера. Это связующая материя, которая объединяет все здание, - рассказывают один из авторов проекта Кристос Пассас.

Фото: скрин с видео

В сюжете ролика архитекторы объясняют причины объединения в одном звене двух аудиторий будущего здания. Это позволит гостям филармонии комфортно передвигаться в общественном пространстве.

- Пространство напоминает театр – место, куда люди приходят смотреть и удивляться, а также чтобы насладиться потрясающими впечатлениями в современном арт-пространстве, - говорит Пассас.

Фото: скрин с видео

Бюро Захи Хадид знают во многих странах мире, благодаря инновационным и неожиданным решениям в сфере архитектуры. Среди работ специалистов бюро – Центр Гейдара Алиева в Баку, Оперный театр в китайском городе Гуанчжоу и ряд других проектов.

В конкурсе на лучшую концепцию нового концертного зала Свердловской филармонии принимали участие архитекторы из Италии, Великобритании и Венгрии. В итоге победу одержали британцы.

Фото: скрин с видео

О ближайших концертах в Свердловской филармонии читайте в нашей "Афише".