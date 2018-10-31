«Ломать жилое здание ради понтов?»: известные уральцы о сносе дома для строительства нового зала филармонии

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-31T12:39:41+03:00

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Филармония Екатеринбурга планирует построить новый зал рядом со своим старым зданием. Но ради этого придется снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40. Жильцы дома против переезда. Накануне они опубликовали открытое письмо правительству региона, мэрии и директору филармонии. Прочитать его можно в группе жильцов на Facebook.

«Мы не хотим продавать наши квартиры и намерены сохранить наш дом, – сообщается в открытом письме. – Однако действия и высказывания представителей власти и представителей Филармонии заставляют нас думать о том, что о честной игре речь не идет. Даже то, что проект постройки презентован до того, как нам были сделаны хоть какие-то предложения о выкупе нашей собственности – свидетельствует о многом»

Схема размещения нового зала филармонии.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Следом о ситуации стали говорить и известные жители Урала. Ниже мы публикуем их высказывания:

Владимир БЕГУНОВ, бессменный участник группы «Чайф»:

«а почему необходимо ломать жилое здание, ради понтов? - написал на своей странице в социальной сети Владимир Бегунов. - Это о филармонии, если чо… то порты переименовываем, то с какого то буя, вместо филармонии продвигаем какой то космопорт… так то конечно норм, - [сломать]нормальный жил дом, наплодить огромную кучу недовольных и обездоленных, мол во имя радости же… и это я еще про сквер молчу, который тихой сапой оттяпали со всех четырех сторон и совершенно понятно, что ему не выжить… то церковь на воде, то огромный космопорт в центре, где даже у пешеходов мощный трафик, только что висячих садов Семирамиды не хватает, чо у них в башке???»

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Государственной думы РФ:

- Во-первых, я считаю, что здесь не совсем корректно повели себя органы власти. Если вы такое решение принимаете, вы людям должны все объяснить, и люди должны получить ответы на все поставленные вопросы. Чтобы они не чувствовали себя обманутыми. Во-вторых, прежде чем принимать такие решения, если они приняты, нужно взвесить все «За» и «Против». И я полностью понимаю и разделяю негодование людей, которые живут в данном доме, а им предлагают съехать ради строительства нового здания филармонии.

Жители дома на Карла Либкнехта, 40 заявили, что намерены сохранить его и отказываются продавать свои квартиры.Фото: Олег Галимов

Олег БУКИН, председатель общественной организации охраны культурного наследия «Уральский хронотоп»:

- Я считаю, что нет необходимости застраивать центр города путем сноса ссоружений. Пострадают не только жильцы дома на Карла Либкнехта, но и сад Вайнера. Я против этой стройки. Сейчас очень многое зависит от самих жильцов. Их права и интересы нарушаются. Доказать им это будет легко. Бесполезно митинги проводить. Надо просто идти в суд.

Николай КОЛЯДА, директор «Коляда-Театра»:

- Я думаю, что дом не ветхий. Сносить его не надо. Он стоит на своем месте. У нас огромное количество архитекторов. Проект стоит немерянное количество денег, да и правительство готово вложить в него немало. Пусть придумают что-нибудь такое, чтобы этот дом на Карла Либкнехта остался. Почему обязательно сносить в центре города дом? Таких креативных архитекторов огромное количество. Неужели нельзя что-нибудь придумать, чтобы это все (новый зал филармонии, - Ред.) ушло вниз в подземелье? Зачем сносить? Мне жалко этих людей. Жили-жили там и тут вдруг вот: «Давайте уезжайте». А с какого пятерика? Почему это? Я не понимаю.

Часть квартир в доме на Карла Либкнехта принадлежит филармонии.Фото: Олег Галимов

Николай КОСАРЕВ, экс-ректор Уральского государственного горного университета:

- Культура и искусство не должно базироваться на каких-то таких негативных делах. Если не удается договориться с жителями так как они хотят, значит, нечего раздувать здесь какие-то стройки. Сначала надо договориться с людьми которые владеют собственностью, а потом уже принимать решение о застройке. Если не удается договориться, значит нужно искать новое место.

Евгений РОЙЗМАН, экс-мэр Екатеринбурга:

- Я разговаривал с жильцами. Никто там не согласен продавать свои квартиры. Во-первых, филармония уже залезла в сад Вайнера и построила там репетиционный зал. Уже заняла часть сада. Если расселят этот дом и сделают то, что хотят, то они займут еще часть сада Вайнера. Я считаю что в городе ни один парк не должен уменьшаться ни на сколько вообще. Во-вторых, люди живут в центре, кто-то обменивал, кто-то всю жизнь работал, чтобы купить там квартиру на горке. Живет себе спокойно и вдруг к ним приходят и говорят: «Вас здесь не будет, мы хотим пристроить филармонию». Представьте, что сегодня пришли к ним, а завтра придут к вам, а послезавтра ко мне. Мало ли что кому в голову придет построить. Право частной собственности должно быть незыблемо. Это то на чем держится государство. Если жителям сделают такие предложения, что они с радостью согласятся, то это одна история, но потом все равно начнется разговор о саде Вайнера, потому что тогда он станет меньше. Поверьте, что в Екатеринбургне много земли где можно построить. Здание филармонии это памятник. Там сложившийся архитектурный ансамбль и его лучше не трогать.

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