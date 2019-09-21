Пилот самолета, который сел в кукурузном поле, стал почетным зрителем на финале чемпионата мира по боксу

СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-21T19:56:47+03:00

В августе этого года Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин совершили экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дамир Юсупов и его экипаж поддержали россиян в решающий момент

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Летчик-герой Дамир Юсупов и бортпроводники самолета А321 стали почетными зрителями на финале чемпионата мира по боксу. К слову, все три россиянина, которые бились сегодня в «ЭКСПО», выиграли золото.

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В августе этого года Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин совершили экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском.

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Напомним, что Дамир Юсупов был отстранен на несколько недель от полетов, но в начале осени вернулся на работу. В Сети даже обсуждался его возможный переезд в Дубай и возможное продолжение карьеры в авиакомпании Emirates, но супруга летчика опровергла эти слухи.

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ИСТОЧНИК KP.RU