2019-09-21T19:56:47+03:00
Общество

Пилот самолета, который сел в кукурузном поле, стал почетным зрителем на финале чемпионата мира по боксу

Дамир Юсупов и его экипаж поддержали россиян в решающий момент
Олег Галимов
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В августе этого года Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин совершили экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском.В августе этого года Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин совершили экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Летчик-герой Дамир Юсупов и бортпроводники самолета А321 стали почетными зрителями на финале чемпионата мира по боксу. К слову, все три россиянина, которые бились сегодня в «ЭКСПО», выиграли золото.

"Уральские авиалинии" получат три миллиарда рублей по страховке за разбитый самолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Уральские авиалинии" получат три миллиарда рублей по страховке за разбитый самолетФото: Алексей БУЛАТОВ

В августе этого года Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин совершили экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском.

Вот такие красавицы живут в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот такие красавицы живут в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что Дамир Юсупов был отстранен на несколько недель от полетов, но в начале осени вернулся на работу. В Сети даже обсуждался его возможный переезд в Дубай и возможное продолжение карьеры в авиакомпании Emirates, но супруга летчика опровергла эти слухи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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