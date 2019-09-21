Лебедев, Поветкин, Цзю и экипаж A321: фоторепортаж с финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу. В финал турнира прошли три россиянина и все они добились побед и взяли золото. Речь идет об Андрее Замковом, который в поединке в категории до 69 кг победил раздельным решением судей англичанина Пэта Маккормака.

Андрей Замковой стал первым россиянином, который взял золото на этом чемпионатеФото: Алексей БУЛАТОВ

Также триумфатором стал Глеб Бакши, он оказался лучшим в категории до 75 кг, одолев филиппинца Эймура Марсиаля.

Ещё одна золотая медаль чемпионата мира по боксу в активе сборной России. Глеб Бакши стал лучшим в категории до 75 кг.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чемпионат мира впервые прошел в России после распада СССРФото: Алексей БУЛАТОВ

Третьим победителем от России стал Муслим Гаджимагомедов, который победил эквадорца Хулио Кастильо.

В финале Гаджимагомедов оказался сильнее эквадорца Хулио КастильоФото: Алексей БУЛАТОВ

Сборная России показала достойный результат на чемпионате мираФото: Алексей БУЛАТОВ

Все россияне, которые прошли в финал - взяли золотоФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди почетных гостей оказались боксеры Александр Поветкин, Денис Лебедев и Костя Цзю. Последний недавно отпраздновал юбилей – легенде бокса исполнилось 50 лет.

Не так давно Александр Поветкин оказался в центре допингового скандала. Тогда у него сорвался бой в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

Денис Лебедев снимал бой соотечественника на телефонФото: Алексей БУЛАТОВ

Возможно, сын Кости Цзю проведет бой в Екатеринбурге в начале следующего годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей ЦветковФото: Алексей БУЛАТОВ

Также финал посетили главные герои этого года – экипаж «Уральских авиалиний» самолета А321. В августе этого года им удалось совершить экстренную посадку в Подмосковье.

А вот и экипаж А321Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экипаж А321 уже приглашали на спортивные мероприятия. В августе бортпроводники и пилоты открывали матч ФК "Урал"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный герой этого года - командир экипажа Дамир ЮсуповФото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после взлета у лайнера отказали оба двигателя и судно приземлилось на кукурузное поле в Жуковском.