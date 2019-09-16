2019-09-16T15:09:33+03:00
Общество

«Провокации вернут нас в Средневековье»: Покрас Лампас - о новом эскизе граффити на Уралмаше

Художник уверен, что обновленный вариант сохранит мир между двумя противоборствующими сторонами
Мария Трапезникова
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Финальный эскиз работы выглядит так. Фото: источник "КП"Финальный эскиз работы выглядит так. Фото: источник "КП"
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Художник Покрас Лампас высказался по поводу нового креста, который в скором времени должен появиться на площади Первой Пятилетки на Уралмаше. Сегодня команда «Стенограффии» показала финальный эскиз измененной работы. Его, кстати, «Комсомолка» уже публиковала ранее - креста, к которому у православных активистов были претензии, больше нет.

По словам художника, искусство не только разделяет общественность, но и объединяет.

Сразу после завершения "Крест" выглядел очень красиво. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Сразу после завершения "Крест" выглядел очень красиво. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

- Эта площадь для меня -настоящая проверка того, во что я верю. Всегда есть мудрый, осознанный путь. Путь диалога, взаимоуважения и взаимопонимания. В любом конфликте можно найти проблемы и решить их - так поступает цивилизованное общество во всем мире,- отмечает он на своей странице в Instagram. - Провокации и конфликты в Екатеринбурге могут вернуть нас в Средневековье со «священными войнами» радикальных верующих или «реками крови» от бандитов в битве за навязанные другими идеи и смыслы. Войны не приводят к решениям проблем - только к новым проблемам и жертвам.

Однако вскоре на площадь пришли коммунальщики и решили закатать "Крест" в гудрон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако вскоре на площадь пришли коммунальщики и решили закатать "Крест" в гудронФото: Алексей БУЛАТОВ

Покрас уверен, что новый эскиз поставит точку в этом конфликте и сможет «объединить во имя мира на своей площади всех, кто его ищет». Таким образом, видоизмененная работа станет новым символом города.

- Две красные линии, пересекающие «супрематический крест», - линии объединения города даже в сложные дни разногласий, - добавляет художник. - Эта работа - масштабный городской объект с вековой историей, и здесь искусство должно работать не с позиции защиты эго художника, но с целью развивать городскую среду и объединять людей вместе, особенно в самые непростые времена.

Сегодня "Стенограффия" утвердила финальный эскиз и отметила, что слово "крест" в названии фигурировать не будет. Фото: Евгений Стоянов

Сегодня "Стенограффия" утвердила финальный эскиз и отметила, что слово "крест" в названии фигурировать не будет. Фото: Евгений Стоянов

Напомним, что история с работой Покраса Лампаса тянется еще с июля. После того, как она была нарисована в рамках легального фестиваля «Стенограффия», ее зачем-то решили закатать в асфальт коммунальщики. Их почти сразу остановили, однако на «Кресте» остался шрам. Покрас должен был вернуться в Екатеринбург, чтобы восстановить работу, однако православные активисты выступили с протестами, а некоторые даже угрожали залить площадь кровью. Когда Покрас приедет в столицу Урала во второй раз, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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