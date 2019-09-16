Город без креста: Покрас Лампас дорисует в Екатеринбурге арт-объект

Художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас в ближайшее время приедет в Екатеринбург, чтобы дорисовать арт-объект на площади Первой пятилетки. Ранее «Комсомолка» публиковала экскиз, по которому будет восстановлен объект.

Представитель фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов заявил, что все работы будут закончены до середины октября.

Новый эскиз. Фото: источник КП

- Уже достигнут консенсус. Осталось договориться с художником, когда он сможет прилететь и доделать работу, - добавил представитель фестиваля.

Известно, что в названии нового объекта не будет фигурировать слово «крест», хотя новое название пока не придумано.

На встрече, где презентовали новый эскиз, присутствовал священник Храма-на-Крови Максим Миняйло. Он поддержал новый эскиз проекта.

Священник одобрил новый эскиз. Фото: Евгений Стоянов

Напомним, что объект на Уралмаше появился летом в рамках арт-фестиваля. Сначала его испортили коммунальщики, а потом суперматический крест оскорбил православных горожан, по мнению которых крест топтать нельзя.

Ближайшее время ситуация будет исправлена.