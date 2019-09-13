«Это больше не крест»: показываем, как будет выглядеть обновленная работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге

В распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» появилось изображение обновленной версии Супрематического креста Покраса Лампаса.

Как рассказал «Комсомолке» источник в администрации Екатеринбурга, Лампас уже согласовал обновленную версию своего арт-объекта. По словам нашего собеседника, представители фестиваля «Стенограффия», в рамках которого появилась работа, надеются, что обновленный арт-объект не будет вызывать негативную реакцию православной общественности.

- По сути, рисунок уже не является крестом, - считает наш собеседник.

Обновленный арт-объект собираются представить в понедельник, 16 сентября, на заседании в мэрии, на котором будут присутствовать мэр Александр Высокинский, православные активисты, а также представители фестиваля «Стенограффия».

Новый Супрематический крест уже согласовали с Лампасом. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Напомним, летом известный уличный художник Покрас Лампас нарисовал Супрематический крест на площади Первой Пятилетки. Роспись заняла пространство в 6686 квадратных метров. Через пару недель коммунальщики частично закатали работу в асфальт, сделав переход. Ситуация вызвала скандал, который вышел на федеральный уровень.

– Это был плановый ремонт: нам дали задание и перечень объектов, и так сложилось, что рабочие пришли на место уже после окончания фестиваля – маленькая несогласованность. Мы ничего не хотели испортить, работали для людей, – объяснял тогда начальник Орджоникидзевского ДЭУ Роман Мягков.

Для восстановления работы на Урал должен был прилететь автор картины. Но Покрас Лампас отказался от затеи после того, как православные активисты провели акцию против Супрематического креста, на которой даже прозвучали угрозы в адрес авторов проекта. Сдерживать агрессивно настроенных людей тогда пришлось главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко, который в тот день также был на площади Первой Пятилетки.

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25 августа православные активисты вышли на акцию «Не растопчи любовь» против супрематического креста, который нарисовал каллиграфист Покрас Лампас на Площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Также на место прибыли представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого эта работа появились. В итоге между участниками встречи возник конфликт.