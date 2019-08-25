2019-08-25T18:48:01+03:00
Общество

«В адрес фестиваля звучали угрозы»: в администрации Екатеринбурга рассказали про встречу православных и организаторов «Стенограффии»

Им предложили встретиться вновь, уже в стенах мэрии города
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба "Стенографии"Фото: пресс-служба "Стенографии"
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Сегодня, 25 августа, православные активисты вышли на акцию «Не растопчи любовь» против супрематического креста, который нарисовал каллиграфист Покрас Лампас на Площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Также на место прибыли представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого эта работа появились. В итоге между участниками встречи возник конфликт.

– Пришлось вмешаться, так как в начинавшийся мирный диалог вторглась третья сторона, которая явно жаждала силового развития ситуации, – написал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко в Facebook. – Мы не допустим подобного сценария. Любые дискуссии должны оставаться в рамках правового поля. В адрес представителей Стенографии звучали угрозы, надеюсь, они останутся просто словами, иначе к делу подключатся правоохранительные органы.

Фото: Роман Кравченко

Фото: Роман Кравченко

Кравченко сообщил, что пригласил участников спора в администрацию города. Они должны будут встретиться завтра в 15:00.

Напомним, роспись появилась на Площади в июле. Спустя две недели – 19 числа, ее часть закатали в асфальт: коммунальщики пытались построить пешеходную дорожку из-за жалоб горожан. В итоге организаторы фестиваля приняли решение пригласить художника в город еще раз, чтобы восстановить работу поверх свежего бетона. Он вернется в город на 26 и 27 августа.

Параллельно с этим крестом остались недовольны православные активисты: они считают оскорблением то, что горожанам предлагают ходить по кресту. Так, одна из них – Оксана Иванова, писала обращение в прокуратуру. Недовольство поддержал проиерей РПЦ Всеволод Чаплин, призвав выходить православных на одиночные пикеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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