2019-08-25T09:21:03+03:00
Общество

«Восстановление работы – это не канон для граффити»: православные уральцы устроят акцию у креста Лампаса Покраса

Они считают восстановление работы провокацией
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба "Стенограффии"Фото: пресс-служба "Стенограффии"
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Православная общественность продолжает выступать против работы каллиграфиста Лампаса Покраса, которую художник нанес на Площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге. Речь идет о супрематическом кресте, состоящем из отрывков манифеста Казимира Малевича. Роспись создали в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия», после чего коммунальщики закатали ее в асфальт. На днях работу должны восстановить, а сегодня, 25 августа, рядом с ней пройдет акция «Не растопчи любовь».

– Ее нужно видеть: акция пройдет в формате happening. С помощью языка современного искусства мы хотим напомнить о смысле креста. Будет около 10 участников: мы встанем по периметру Площади, но внутрь не пойдем, – рассказала «КП-Екатеринбург» организатор акции Оксана Иванова. – Дело в том, что задачи «Стенограффии» были достигнуты: картинку нарисовали, сфотографировали, распиарили… Но восстановление работы – это не канон для искусства граффити. Это же не скульптура, на хранение в музей ее не возьмут. Если художественное высказывание появилось на улице, оно не долговечно. Никто не устраивает скандалы, когда закрашивают другие граффити – такой жанр.

Иванова подчеркнула, что считает реставрацию креста – провокацией. Она добавила, что акцию обещали посетить организаторы фестиваля, в том числе, Анна Клец.

Спустя месяц краска стала тусклой и начала облупилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя месяц краска стала тусклой и начала облупиласьФото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы идем туда, чтобы настроить диалог: фестиваль создавался не для того, чтобы ссорить горожан. Мы не хотели задеть чьи-то чувства, возникло недопонимание, а сейчас поток негатива идет в нашу сторону, – объяснила Клец. – На фестивале мы генерируем наследие города: объекты которые проживут большое количестве лет, которые важны горожанам. Это уличное искусство, потому что мы рисуем на улице. Но мы согласовываем работы и с администрацией города, и с собственниками домов.

Напомним, на создание креста потребовалась 4 дня и силы более 20 человек. Он занял территорию в 6686 квадратных метра. Бетон поверх работы уложили для создания пешеходной дорожки из-за многочисленных жалоб горожан. 26 и 27 августа Покрас Лампас вернется в Екатеринбург, чтобы нанести роспись поверх свежего асфальта и подкрасить облупившуюся краску. После чего работу покроют специальным лаком.

Православных активистов возмутило, что жители города должны ходить по кресту. Они даже писали обращения в прокуратуру. Также протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин призывал выходить на одиночные пикеты против росписи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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