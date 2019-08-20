«Это единственный выход»: в Екатеринбурге заасфальтируют часть работы Покраса Лампаса, чтобы нарисовать ее заново

Администрация Екатеринбурга и организаторы фестиваля уличного искусства «Стенограффия» договорились о восстановлении работы каллиграфиста Покраса Лампаса, которую в бетон закатали работники коммунальных служб. Речь идет о гигантском кресте на Площади Первой пятилетки.

– Дело в том, что площадь состоит из армированного бетона, на котором выбили узор. Жители, которые проходят через светофоры, часто здесь спотыкаются и нуждаются в ровной дорожке. И единственный выход ее провести – положить асфальт, – рассказала координатор фестиваля Анна Клец. – Мы будем выкладывать его вместе с коммунальными службами. К проекту привлекли уральских урбанистов – Дмитрия Москвина, Владимира Злоказова и Алексея Беззуба.

Для создания росписи потребовались силы 30 человек. При этом работы длились 4 дняФото: Алексей БУЛАТОВ

Работы пройдут на днях. После этого на два дня – 26 и 27 августа, в город прилетит художник. Помимо восстановления перекрытого участка, Покрас вместе с шестью волонтерами подкрасит места, где краска уже успела облупиться.

– Мы долго думали, как сохранить объект: подбирали лак. Нашли специальный состав, который не сделает площадь скользкой в дождь и зимой, и постараемся оперативно нанести его до зимы, – добавила Клец. – Все работы оплатила «Стенограффия».

Напомним, крест занял территорию в 6686 квадратных метров: в нем отражен манифест художника Казимира Малевича. На роспись понадобилось четыре дня и силы почти 30 человек. Работники коммунальных служб приехали спустя две недели после сдачи арт-объекта – 19 июля, и залили бетоном участок у светофора. В мэрии объяснили, что на переход часто жалуются местные жители.

За месяц на росписи облупилась краска. Организаторы планируют восстановить ее и покрыть лакомФото: Алексей БУЛАТОВ

– Это был плановый ремонт: нам дали задание и перечень объектов, и так сложилось, что рабочие пришли на место уже после окончания фестиваля – маленькая несогласованность. Мы ничего не хотели испортить, работали для людей, – заявил сегодня начальник Орджоникидзевского ДЭУ Роман Мягков. – После этого лишились премии несколько рабочих, но не из-за креста – они не знали про арт. Мне просто не понравилась работа, которую там проделали.

После скандала на работу художника в прокуратуру пожаловались православные активисты. Общественница Оксана Иванова заявила, что это попытка осквернить церковь, ведь по росписи ходят люди. После этого стало известно, что в комиссию фестиваля войдут представители епархии.

– Это объект искусства, который не направлен на оскорбление общества, – подчеркнула Клец. – У нас не будет ситуации, при которой нам говорят, что можно рисовать, а что нельзя. Но у нас будет консультант, цель которого – работать с православным сообществом и доносить наши мысли.

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