2019-07-19T11:37:14+03:00
Общество

«Виновные будут наказаны»: в Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, которую замазали гудроном

Арт-объект пострадал во время ремонта пешеходного перехода
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
На создание работы ушло три дня. Помимо художника над арт-объектом работали около 30 волонтеровНа создание работы ушло три дня. Помимо художника над арт-объектом работали около 30 волонтеровФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Утром в Екатеринбурге коммунальные службы начали перекладывать асфальт на площади Первой Пятилетки – как раз там, где за несколько недель до этого известный каллиграфист Покрас Лампас и около 30 волонтеров создали роспись в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Пресс-секретарь мероприятия Екатерина Кизюн рассказала «КП-Екатеринбург», что сейчас работы остановили.

Утром 19 июля на месте росписи начали менять асфальт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 19 июля на месте росписи начали менять асфальтФото: Алексей БУЛАТОВ

– О ситуации мы узнали утром. На место приехал идеолог фестиваля Евгений Фатеев. Ведется диалог о том, что будем делать дальше, - рассказала Кизюн. – Но работу восстановят по композиции и по росписи при содействии организаторов фестиваля, администрации и Покраса Лампаса, который ради этого вернется в Екатеринбург.

В пресс-службе администрации города сообщили, что на площади проходил ремонт пешеходного перехода.

– Виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по инциденту сегодня днем, – подчеркнули в мэрии. – Ремонт пешеходного перехода проводился из-за многочисленных обращений жителей района. Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более, что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды Стенограффии. Работа художника будет обязательно восстановлена.

Эта роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Эта роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Покрас Лампас известен во всем мире. Свои работы он относит к «каллиграфутуризму». Его роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров: это крест из отрывков манифеста художника Казимира Малевича. На создание арт-объекта ушло три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге осудили двух женщин, укравших 18 миллионов рублей
«Оградили всю южную часть парка»: в Зеленой роще Екатеринбурга установили забор
Казна Свердловской области получит дополнительные доходы: как их распределят?
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси