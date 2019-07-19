«Виновные будут наказаны»: в Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, которую замазали гудроном

Утром в Екатеринбурге коммунальные службы начали перекладывать асфальт на площади Первой Пятилетки – как раз там, где за несколько недель до этого известный каллиграфист Покрас Лампас и около 30 волонтеров создали роспись в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Пресс-секретарь мероприятия Екатерина Кизюн рассказала «КП-Екатеринбург», что сейчас работы остановили.

Утром 19 июля на месте росписи начали менять асфальтФото: Алексей БУЛАТОВ

– О ситуации мы узнали утром. На место приехал идеолог фестиваля Евгений Фатеев. Ведется диалог о том, что будем делать дальше, - рассказала Кизюн. – Но работу восстановят по композиции и по росписи при содействии организаторов фестиваля, администрации и Покраса Лампаса, который ради этого вернется в Екатеринбург.

В пресс-службе администрации города сообщили, что на площади проходил ремонт пешеходного перехода.

– Виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по инциденту сегодня днем, – подчеркнули в мэрии. – Ремонт пешеходного перехода проводился из-за многочисленных обращений жителей района. Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более, что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды Стенограффии. Работа художника будет обязательно восстановлена.

Эта роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Покрас Лампас известен во всем мире. Свои работы он относит к «каллиграфутуризму». Его роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров: это крест из отрывков манифеста художника Казимира Малевича. На создание арт-объекта ушло три дня.