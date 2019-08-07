В Екатеринбурге пожаловались в прокуратуру на «крест» Покраса Лампас

Работа знаменитого художника Покраса Лампаса, сделанная им в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства Стенограффия, вновь оказалась в центре скандала. Гигантский крест был нарисован художником вместе с помощниками на площади Первой Пятилетки на Уралмаше. Но спустя всего пару недель после этого, 19 июля, коммунальщики вдруг закатали часть работы под асфальт - решили сделать пешеходный переход о котором их так давно просили местные жители.

На это сразу же обратили внимание и СМИ, и городские власти, и организаторы фестиваля. Работу Покраса Лампаса пообещали восстановить. Казалось бы, конфликт исчерпан. Но не тут то было. Сегодня стало известно, что директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX в. Оксана Иванова написала заявление в прокуратуру. Она хочет, чтобы в надзорном ведомстве признали, что делать подобные "неоднозначные картины" рядом с храмами это не очень хорошо.

У Уралмаша есть уникальный шанс поменять репутацию с рабоче-криминального района на репутацию культурного районаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне не нравится, что по кресту топчутся, - говорит Оксана Иванова. - Мне это очень напоминает истории 30-х годов когда для борьбы с церковью использовали похожие методы – иконы бросали под ноги в виде половиков и делали из них сундуки. Еще и детей в храмы загоняли, чтобы они сбивали фрески. Делалось это чтобы каждый поучаствовал в осквернении церкви. В нашем городе это болезненная ситуация.

Оксана Иванова уточняет, что она обратилась в надзорное ведомство с жалобой и просьбой провести проверку по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, либо их порча и уничтожение».

Покрасу Лампасу в нелегком труде помогали несколько волонтеровФото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня не было персонального обвинения, - отмечает Оксана Иванова. - Я не знаю на ком тут больше ответственность - на художнике или на том, кто предоставил это место под его работу. Я обратилась по факту. Это крест. Это не вызывает сомнений. Все СМИ об этой работе писали, как о кресте. Крест расположен рядом с православным храмом. Люди вынуждены по нему ходить. В этом смысле попирается символика дорогая для верующих. Это административное правонарушение. Я обратилась только по вопросу административного правонарушения.

В самой прокуратуре Свердловской области обещали прокомментировать данную ситуацию позже.

Фоторепортаж с процесса Покрас Лампас создавал супрематический крест, смотрите здесь: