«Обидели художника»: что думают в Екатеринбурге об уничтожении арт-объекта Покраса на Уралмаше

У жителей Екатеринбурга часто возникают претензии к качеству ремонта дорог. Эта тема периодически захватывает соцсети. Однако сегодняшний инцидент уверенно обогнал все прошлые нарекания.

Утром, 19 июля, дорожные рабочие уверенно приступили к ремонту площади Первой пятилетки на Уралмаше. Все бы ничего, да вот только именно здесь несколько недель назад установили необычный арт-объект, автором которого стал всемирно известный каллиграфит Покрас Лампас. Ему помогали 30 волонтеров фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Через час рабочие спохватились, однако часть объекта была сильно подпорчена. На ситуацию обратили внимание как первые лица города и области, так и рядовые жители Екатеринбурга.

Работа была украшением районаФото: Алексей БУЛАТОВ

«ЭТО ВАРВАРСТВО»

Одним из первых на ситуацию отреагировал бывший депутат Гордумы, политик и писатель Дмитрий Головин.

- Варварство. Оно выглядит так, когда в переходе под Плотинкой закрашивают реплику на работу Матисса «Танец». Кто-то взял и приказал засыпать «Суперматический крест» асфальтом. Пусть все будет серым, как всегда. Уралмашу так привычнее. Не жили ярко – не фиг и начинать. Уралмаш – не приплюснутое, кондовое, серое пространство, где люди влачат свои дни. Уралмаш может и должен стать пространством ярким, цветным и живым. Живым, слышите?

«МОЛОТ И НАКОВАЛЬНЯ»

Депутат Гордумы Дмитрий Сергин рассмотрел ситуацию с точки зрения политических перспектив мэра.

- Высокинский не может уволить Кравченко (Роман Кравченко – глава Орджоникидзевского района, где и расположен испорченный арт-объект – прим. Ред.) по одной причине: это единственный глава района, который был назначен с подачи председателя Городской думы. Уволить его – конфликт с Думой войдет в штопор. И в сентябре «неуд» на отчете Высокинскому будет обеспечен. С другой стороны, губернатор подал аппаратный знак. К какому берегу прибиться главе? К умным или красивым? Скорее всего, это даже не берега, это молот и наковальня. «Приплющит» при любом решении.

Утром часть работы закатали в асфальтФото: Алексей БУЛАТОВ

«ДЕБИЛИЗМ»

- Екатеринбургу повезло с тем, что здесь есть фестиваль «Стеннограффия». Повезло с тем, какие люди его делают, потому что это крутые профи, да и просто порядочные и приятные люди, которых любят и уважают, - говорит депутат Гордумы Екатеринбурга, руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. – Я знаю, насколько сложно было договориться с Покрасом о том, чтобы он сделал эту работу для нашего города, скольких усилий это стоило, если учесть то, что первое место для работы Покраса не согласовали. Работы мы лишились, я думаю, да еще и художника обидели. Минус одна крутая работа для нашего города, плюс один конфликт с администрацией на ровном месте, которого могло и не быть. Дебилизм.

«НАКАЖЕМ И ВОССТАНОВИМ»

В мэрии, в свою очередь, пообещали найти и наказать виновных в произошедшем.

- Виновные будут наказаны. Ремонт пешеходного перехода проводился из-за многочисленных нарушений жителей района. Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Работа художника будет обязательно восстановлена, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.