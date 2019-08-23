«Издевательство над верой»: Всеволод Чаплин призвал выходить на одиночные пикеты против креста Покраса Лампаса

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-23T10:40:39+03:00

Они пройдут в дни, когда город снова посетит создатель росписи

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Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин призвал православную общественность выходить на одиночные пикеты против работы известного каллиграфиста Покраса Лампаса. Речь идет о супрематическом кресте, который художник нанес на Площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге.

– «Покрас Лампас» давно не равнодушен к кресту – оказывается, раньше сочетал его с изображением обнаженной девушки, – пишет священник в Facebook. – Некоторые, правда, активно желают с ним задружиться – как же, «мы ведь не против прогресса». А не которые продолжают считать его деятельность издевательством над нашей верой и целостным эстетическим чувством народа.

Пикеты должны пройти 25, 26, 27 августа около росписи.

– Все нам предлагают «избегать конфликта», но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное, – заключил Чаплин.

Напомним, работа появилась в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Он занимает площадь в 6686 квадратных метров и включает в себя отрывки манифеста художника Казимира Малевича. Для ее создания потребовались силы свыше 20 человек.

Спустя две недели после завершения рисунка его попытались забетонировать: на пешеходном переходе проводили плановые работы из-за многочисленных жалоб горожан. В указанные выше дни там должны положить новый асфальт, а поверх заново нанести рисунок – специально для этого в город вернется Покрас Лампас.

На работу уже жаловались в прокуратуру. Православным активистам не нравилось, что по кресту ходили люди. После этого организаторы фестиваля приняли решение включить свою комиссию православного консультанта, который будет доносить их мысли до христианской общественности.

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«Попирать ногами крест верующим очень смутительно»: православные активисты требуют закрасить работу Покраса Лампаса. Они настаивали, что прежде чем рисовать крест, нужно было провести соцопрос (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU