2019-07-21T19:04:20+03:00
Общество

«Попирать ногами крест верующим очень смутительно»: православные активисты требуют закрасить работу Покраса Лампаса

По словам директора музея Святости екатеринбургской епархии РПЦ Оксаны Ивановой, художник уже получил достаточно славы
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Работу художник выполнил во время фестиваля уличного искусства "Стенография"Работу художник выполнил во время фестиваля уличного искусства "Стенография"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Страсти вокруг работы каллиграфа Покраса Ломпаса на площади Первой пятилетки не угасают до сих под. Теперь к изображению «Супрематического креста», который был нарисован во время фестиваля уличного искусства «стенография», появились вопросы у православных активистов. Оксана Иванова, директор музея Святости екатеринбургской епархии РПЦ, на своей странице в «Фейсбуке» обратилась к губернатору Свердловской области и мэру города с просьбой закрасить граффити.

- Автор уже получил свою славу, работа около трех недель украшает уралмашевский асфальт, все сми про нее рассказали и показали. Если это граффити вам так нравится, художник может сделать картину по мотивам, и можно купить ее за большие деньги в фонды ЕМИИ. Но попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно, - написала Оксана Иванова.

Активистка еще заявила, что прежде чем рисовать эту работу, нужно сначала опросить людей. Иванова говорит, был проведен опрос среди прихожан церкви, которая находится неподалёку от площади Первой Пятилетки, и многие были против это «художества».

Эта роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Эта роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Напомним, в пятницу работу Покраса Лампаса пытались закатать под асфальт. Рабочие приехали утром и начали заливать рисунок гудроном, но через пару часов они свернули технику и уехали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не инста, а дом престарелых»: Юлия Михалкова высмеяла флешмоб «состарившихся» фото
«Он побежал за мной, а потом вцепился за волосы»: в Екатеринбурге таксист избил пассажирку
Екатеринбург вошел в топ-3 трудолюбивых городов
Поехали к тете и пропали: в Свердловской области ищут двух девочек
Всю ночь плакал: в Верхней Пышме достали котенка, который провалился в трубу под теплотрассой
На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра
Сотрудница полиции вынесла пенсионера из горящего дома в Верхней Пышме
«Город расцветает на глазах»: певица Слава похвалила Екатеринбург
Пропавшую пенсионерку нашли без сознания под Екатеринбургом
Поплыли: в Екатеринбурге затопило улицы после сильного дождя
Град, шквалистый ветер и дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье
«Кто-то смутится, а кто-то рассердится»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» разделась, чтобы вдохновить поклонников
В Екатеринбурге из окна седьмого этажа выпал мужчина
В Екатеринбурге черной краской закрасили стрит-арт, который создали на фестивале «Карт-бланш»
«Перелом таза, ребер и бедра»: в Екатеринбурге мужчина выпал из автомобиля и сразу попал под колеса другого
«Не стоит забывать о дресс-коде»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала оголяющихся в жару мужчин
Пошла за грибами и не возвращается вторые сутки: под Екатеринбургом пропала пенсионерка
«Состоял на учете в психиатрической больнице»: в Екатеринбурге задержали мужчину, который сообщил о минировании Шарташского рынка
В Нижнем Тагиле построят парк советских скульптур с бюстами Ленина и Сталина
На выходные в Екатеринбурге изменится маршрут у автобуса №1
«Увезли с открытым переломом голени»: в Екатеринбурге сбили 7-летнего мальчика