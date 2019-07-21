«Попирать ногами крест верующим очень смутительно»: православные активисты требуют закрасить работу Покраса Лампаса

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-21T19:04:20+03:00

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Страсти вокруг работы каллиграфа Покраса Ломпаса на площади Первой пятилетки не угасают до сих под. Теперь к изображению «Супрематического креста», который был нарисован во время фестиваля уличного искусства «стенография», появились вопросы у православных активистов. Оксана Иванова, директор музея Святости екатеринбургской епархии РПЦ, на своей странице в «Фейсбуке» обратилась к губернатору Свердловской области и мэру города с просьбой закрасить граффити.

- Автор уже получил свою славу, работа около трех недель украшает уралмашевский асфальт, все сми про нее рассказали и показали. Если это граффити вам так нравится, художник может сделать картину по мотивам, и можно купить ее за большие деньги в фонды ЕМИИ. Но попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно, - написала Оксана Иванова.

Активистка еще заявила, что прежде чем рисовать эту работу, нужно сначала опросить людей. Иванова говорит, был проведен опрос среди прихожан церкви, которая находится неподалёку от площади Первой Пятилетки, и многие были против это «художества».

Эта роспись на Уралмаше заняла территорию в 6686 квадратных метров Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Напомним, в пятницу работу Покраса Лампаса пытались закатать под асфальт. Рабочие приехали утром и начали заливать рисунок гудроном, но через пару часов они свернули технику и уехали.

ИСТОЧНИК KP.RU