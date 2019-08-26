2019-08-26T10:42:27+03:00
Общество

«Мы не можем закрасить его»: Покрас Лампас о Супрематическом кресте в Екатеринбурге

Ранее коммунальщики положили на работу художника асфальт, а когда он собрался прилететь в столицу Урала, чтобы восстановить ее, прозвучали угрозы со стороны православных активистов
Данил СВЕЧКОВМаргарита МАХОНИНА
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Прилететь в Екатеринбург Покрас Лампас не смогу - выступал через камеру.Прилететь в Екатеринбург Покрас Лампас не смогу - выступал через камеру.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Супрематический крест появился на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге в середине лета во время фестиваля «Стенограффия». Огромный рисунок на земле размером почти со всю площадь.

А спустя пару недель коммунальщики положили поверх него асфальт – переход решили сделать. Сегодня в столицу Урала должен был прилететь автор картины – знаменитый художник Покрас Лампас. Однако он отказался лететь после того, как в воскресенье православные активисты провели акцию против супрематического креста, на которой даже прозвучали угрозы в адрес авторов проекта. Сегодня представители фестиваля «Стенограффия» провели пресс-конференцию, посвященную восстановлению креста. Присутствовал на ней и Покрас Лампас, правда, не лично, а по «скайпу».

Супрематический крест Покрас Лампас с помощниками нарисовал в начале июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Супрематический крест Покрас Лампас с помощниками нарисовал в начале июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В рамках фестиваля мы создали арт-обьект. За основу взяли форму Площади, – говорит Анна Клец, координатор фестиваля «Стенограффия». – Работу согласовали с мэрией и запустили работу. Затем мы опубликовали ее в СМИ. 19 июля часть работы покрыли асфальтом. Необходимо было проложить дорожку. Горожане поддержали идею восстановить работу. Должен был приехать Покрас Лампас. Но после того, как сообщили о приезде, мы столкнулись с противниками и решили взять паузу, чтобы продолжить диалог и не провоцировать конфликты.

Сотрудники фестиваля отмечают, что сейчас пока плана дальнейших действий у них нет, а вся ситуация выглядит так, будто кто-то «гнобит художников».

– Мы очень хорошо общались с православными верующими и местными жителями, – отмечает Андрей Колоколов, сооснователь «Стенограффии». – Но есть отдельная группа, которая пыталась привести все к конфликту.

В середине июля коммунальщики положили асфальт на работу уличных художников.

В середине июля коммунальщики положили асфальт на работу уличных художников.

Сам Покрас Лампас добавил, что прежде чем пока они решили взять паузу, чтобы наладить диалог со всеми сторонами конфликта.

– Когда работа получает такую большую огласку, появляются люди, которые хотят подискутировать, – говорит Покрас Лампас. – Мы получили много благодарностей за проект и грустно видеть сообщения о том, что она кого-то оскорбляет. Надеемся, что скоро получится приехать и восстановить работу. Работа вышла за пределы локального проекта. Мы не можем закрасить ее: в России нет работ такого масштаба, качества, известности. Я приеду, когда ситуация будет спокойной.

На пресс-конференцию, посвященную судьбе Супрематического креста, пришел и представитель православных активистов Сергей Алиев.

На пресс-конференцию, посвященную судьбе Супрематического креста, пришел и представитель православных активистов Сергей Алиев.

Кстати, пришли на пресс-конференцию и представители православных активистов, накануне выступавших против Супрематического креста.

– Мы говорим о том, чтобы изменить рисунок, – заявил Сергей Алиев, представитель православных активистов. – Если бы был полумесяц мусульманский, я бы тоже спросил: зачем кощунствовать? Это то же самое, что плюнуть на образ моего деда 9 мая. Но ребята оказались неплохие и от «Стенограффии», и Покрас Лампас. Крест на площади православный возмущает тем, что его топчут. По канону РПЦ, крест нельзя наносить на земле и иконы вешать ниже корпуса. И вопрос больше к администрации. С Покрасом был разговор. Его провел мой помощник. Фраза «залить площадь кровью» (прозвучала в воскресенье со стороны православных активистов, - Ред.) - это дурость.

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Сегодня, 25 августа, православные активисты вышли на акцию «Не растопчи любовь» против супрематического креста, который нарисовал каллиграфист Покрас Лампас на Площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Также на место прибыли представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого эта работа появились. В итоге между участниками встречи возник конфликт. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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