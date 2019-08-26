«Не нужны провокации»: Покрас Лампас отказался от Супрематического креста в Екатеринбурге

Многострадальный крест исчезнет с Площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Такое решение приняли организаторы фестиваля уличного искусства «Стенограффия» и создатель работы – каллиграфист Покрас Лампас. 19 июля Супрематический крест закатали в асфальт коммунальщики, а когда команда фестиваля разобралась с этой проблемой, подискутировать о ценности креста решила православная общественность. Прошло собрание. В итоге пространство на Уралмаше украсит другое изображение.

Покрас Лампас проводил пресс-конференцию, на которой заявил, что не желал никого оскорбитьФото: Алексей БУЛАТОВ

– Свою точку зрения высказали разные люди. Мы поняли, что крест – это принципиальная вещь для многих, и восстанавливать работу в старом виде команда фестиваля не планирует: это приведет к разжиганию конфликта, – рассказала Клец «КП-Екатеринбург». – Фестиваль создавался ради того, чтобы объединять людей, а не ссорить. Покрас Лампас подтвердил, что ему не нужны провокации, а такое решение в видоизменении работы не будет принципиальным.

Покрас Лампас объяснял, что повторял форму старой плитки, которой была уложена Площадь. Тем не менее, православная общественность посчитала роспись оскорбительной, ведь по нанесенному на землю кресту ходят люди.

– Это то же самое, что плюнуть на образ моего деда в День Победы! – заявлял один из противников, православный активист Сергей Алиев.

Напомним, крест занял пространство в 6686 квадратных метров. На его создание потребовалось четыре дня и силы свыше 20 человек. Покрас Лампас назвал работу одной из самых масштабных в России, в «Стенограффии» также говорили, что никогда занимались проектами таких размеров.

За месяц краска облупилась, неизвестно, переживет ли она зимуФото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в «Стенограффии» не смогли рассказать, что нарисуют вместо креста. Однако им стоит поторопиться: сезон работ завершится в конце сентября. Без лакового покрытия не только крест, но и каллиграфическая роспись не переживут уральскую зиму.

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